Piden la Medalla de Oro de la ciudad para Borja Iglesias

Gonzalo Muíños reclama al gobierno de Santiago una distinción institucional de mayor rango para Borja Iglesias y propone conceder al futbolista compostelano la Medalla de Oro de la ciudad al mérito deportivo. Las concejalas no adscritas llevarán la iniciativa al pleno municipal de septiembre al considerar «claramente insuficiente» la recepción que el Concello ofrecerá al jugador el próximo lunes.

Muíños recuerda que la petición de un reconocimiento al futbolista fue planteada hace dos meses y critica que el gobierno local se limite ahora a organizar un acto institucional. «O goberno de Sanmartín tivo dous meses para preparar unha verdadeira homenaxe e o que ofrece agora é un simple recibimento institucional», señala el edil.

El portavoz de las no adscritas considera que la Medalla de Oro permitiría reconocer tanto la trayectoria deportiva de Iglesias como su implicación en distintas causas sociales. También cuestiona que la alcaldesa, Goretti Sanmartín, haya presentado la recepción como el mejor homenaje posible. «Se esta é a mellor homenaxe que o seu goberno considera que merece o primeiro galego en ser campión do mundo, o problema é que o executivo local non está á altura do seu propio veciño», afirma.

Muíños sostiene además que otros compañeros del futbolista ya fueron homenajeados en sus respectivos municipios y considera que Santiago debe ofrecer un reconocimiento acorde con sus logros. «Non estamos falando dun futbolista máis, estamos falando dun compostelán que acaba de ser campión do mundo e que, ademais, demostrou dentro e fóra do campo un compromiso cos seus valores e coa sociedade», añade.

Entre esas actuaciones, el edil destaca la renuncia del jugador a una convocatoria de la selección absoluta en solidaridad con Jenni Hermoso y sus críticas públicas al precio de las entradas para la final del Mundial. «Borja demostrou que os seus principios están por riba dos seus propios intereses deportivos e que é un referente tamén fóra do campo», defiende.

Por todo ello, las concejalas no adscritas formalizarán en el pleno de septiembre la propuesta para otorgarle la máxima distinción municipal en el ámbito deportivo. «O noso veciño merece o maior dos recoñecementos que pode outorgar a institución municipal», sostiene Muíños, que concluye reclamando al ejecutivo compostelano que «dea a talla» y no se limite a «cumprir cun acto de protocolo».