Se cumplen 31 años del día en que el Compostela se convirtió en campeón del mundo

¿Sabías que la SD Compostela fue campeona del mundo? Suena raro e improbable, pero lo cierto es que así fue. No ganó un Mundial, ni siquiera levantó ningún trofeo ni la FIFA le reconoció ese título, pero, siguiendo una curiosa clasificación que se ha hecho muy popular entre los aficionados al fútbol, especialmente a través de las redes sociales, el conjunto santiagués puede presumir de haber ocupado el trono mundial.

Y lo hizo, además, de una manera que cualquier aficionado de Santiago difícilmente olvidará.

Este jueves 10 de septiembre se cumplen 31 años del día en el que el Compostela se proclamó 'campeón del mundo' al derrotar por 4-0 al Deportivo de A Coruña en San Lázaro. Una goleada histórica que tuvo además un premio que los propios protagonistas probablemente desconocían en aquel momento.

Fabiano en el debut del Compos en Primera, el 4 de septiembre de 1994 ante la Real Sociedad / Cedida

Un 'campeonato del mundo' bajo las reglas del boxeo

La explicación de esta curiosa historia está en el denominado Unofficial Football World Championship, un campeonato que no está organizado por ninguna federación y que tampoco tiene ningún reconocimiento oficial.

Su funcionamiento es muy sencillo y recuerda al de deportes como el boxeo: el campeón tiene que defender su corona en cada partido oficial. Si gana o empata, conserva el título. Si pierde, el equipo que le derrote se convierte automáticamente en el nuevo campeón.

No hay trofeos, medallas ni ceremonio de coronación. Es simplemente una forma alternativa de determinar quién ostenta la condición de 'campeón del mundo' siguiendo los resultados de los partidos oficiales.

El origen se remonta al 11 de noviembre de 1871, cuando el Clapham Rovers derrotó 0-3 al Upton Park en el primer partido oficial de la historia del fútbol. Desde entonces, el título de 'campeón del mundo' fue saltando de equipo en equipo, de país en país, hasta que el 10 de septiembre de 1995 llegó a Santiago.

Una goleada histórica ante el Deportivo

Ese 10 de septiembre de 1995, en la segunda jornada de la Primera División 1995/96, el Compostela recibió en San Lázaro a un Deportivo de A Coruña que llegaba tras ser subcampeón los dos años anteriores y que sobre el papel era muy favorito, aunque una vez comenzó el partido todo cambió.

El equipo entrenado por Fernando Vázquez pasó por encima de un Dépor dirigido por John Toshack y que contaba en sus filas con futbolistas de la talla de Bebeto, Fran, Donato o Djukic.

Once de la SD Compostela. / Rubén Nieves

La goleada comenzó en el minuto 20, cuando Fabiano Soares abrió el marcador. José Ramón amplió la ventaja en el 36 y el propio Fabiano volvió a marcar nada más comenzar la segunda parte. En el minuto 50, Ohen puso el definitivo 4-0.

Una goleada que significaban más que tres simples puntos y es que el Compostela acababa de convertirse, sin saberlo, en el nuevo campeón del mundo.

El conjunto herculino había llegado a San Lázaro como vigente campeón después de recuperar el trono meses antes al ganar la Copa del Rey de 1995 frente al Valencia. Después había defendido el título en la Supercopa frente al Real Madrid y en la primera jornada de Liga contra el propio Valencia. Hasta que llegó el Compostela.

Un título que apenas duró cuatro partidos más

Como ocurre con cualquier campeón de este particular sistema, la esedé tenía que defender su título en el siguiente partido oficial y así lo hizo inicialmente.

Después del 4-0 al Deportivo, los santiagueses empataron 0-0 contra el Valladolid en el José Zorrilla, resultado que les permitió conservar la corona. Posteriormente derrotaron 1-0 al Mérida y 1-0 al Rayo Vallecano.

Un duelo entre el Compos y el Rayo Vallecano / Cedida

El reinado, sin embargo, acabó poco después. El 1 de octubre de ese año, en la quinta jornada, el Compostela perdió 1-0 ante el Zaragoza durante su visita a la Romareda. Terminaba así el reinado santiagués y el conjunto maño pasó a convertirse en el nuevo campeón del mundo no oficial.

El Compos volvió a ser 'campeón del mundo' esa misma temporada

Curiosamente, el Compostela logró proclamarse esa misma temporada de nuevo 'campeón del mundo' y, curiosamente, recuperó el reinado en el partido de la segunda vuelta ante el Zaragoza, al que se impuso en San Lázaro por 3-2.

Tras volver a ser 'campeón del mundo', la SD Compostela defendió la corona en sus dos siguientes partidos con una victoria por 0-1 ante el Rayo Vallecano y un más que meritorio empate a 3 ante el Real Madrid en San Lázaro.

Un partido de la SD Compostela contra el Real Madrid / CEDIDA

Las ocasiones en las que el Compos pudo ser campeón, pero no lo consiguió

Estos dos 'reinados' no fueron las únicas ocasiones en las que el Compostela tuvo la posibilidad de hacerse con esta particular corona. Siguiendo la regla del 'campeonato del mundo no oficial', el equipo santiagués se enfrentó en otras tantas ocasiones a ese campeón vigente, aunque, a excepción de estas dos ocasiones, nunca logró vencerlo en esos encuentros.

La primera ocasión fue en la temporada 1994/95, el 19 de marzo de 1995, cuando el Compos visitó al Betis, que en aquel momento era el 'campeón del mundo'. Los verdiblancos se impusieron por 1-0 y mantuvieron la corona.

Un partido de la SD Compostela durante su estancia en Primera / Cedida

Ya en la temporada 1996/97, el Compostela tuvo dos oportunidades para ser otra vez 'campeón del mundo', pero en ambas ocasiones no logró la victoria. Perdió por 3-1 ante el Valladolid y empató a 2 ante el Hércules.

En la campaña siguiente volvió a aparecer una nueva oportunidad para la esedé, aunque perdió por 1-0 en su visita al Espanyol. Curiosamente, apenas dos semanas después, el Espanyol perdió su partido de Copa del Rey ante el UE Figueres, iniciando en ese momento el título de 'campeón del mundo' un extenso recorrido por la antigua Segunda B, una categoría que no abandonaría hasta agosto de 1999, cuando, gracias al ascenso del Getafe, volvía al fútbol profesional, en esta ocasión a la Segunda División.

Un duelo entre Espanyol y Compostela / Cedida

Precisamente esa misma temporada en la categoría de plata del fútbol español, el Compostela tuvo otra oportunidad de hacerse con el título, pero terminó empatando 1-1 ante el Villareal.

La última vez que la SD Compostela tuvo la oportunidad de ser 'campeón del mundo' fue el 24 de mayo de 2002 en el playoff de ascenso a Segunda División, un partido que terminó con derrota picheleira por 1-0 ante el Mérida.

Los cuatro gallegos 'campeones del mundo'

Más allá de la SD Compostela, otros tres equipos gallegos lograron hacerse con el título de 'campeón del mundo no oficial': el ya mencionado Deportivo, el Celta de Vigo y el Lugo.

Curiosamente, los tres equipos gallegos fueron 'campeones del mundo' en el lapso de un mes. El primer club gallego en alcanzar el título fue el Deportivo el 11 de diciembre de 1994 tras golear al Sevilla. Solo una jornada después, el Celta se impusó por 1-2 en Riazor y se proclamó nuevo campeón del mundo, pero la historia no terminó ahí.

Tras el derbi en Riazor, el conjunto celeste defendió la corona en su siguiente partido en la Copa del Rey en un partido ante el CD Lugo. El conjunto lucense, que militaba en Segunda B por aquel entonces, se impuso por 2-1 y se convirtió en el nuevo 'campeón del mundo no oficial'.

El título solo duró unos días para el CD Lugo y en el partido de vuelta, disputado el 22 de enero de 1995, el conjunto celeste se impuso por 5-0, recuperando la corona.

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Desde entonces, el título de 'campeón del mundo' pasó por cientos de equipos de todo el mundo, volviendo al Celta y el Deportivo en otras tantas ocasiones, aunque si hay algo que ya no se puede cambiar es que hubo una ocasión en la SD Compostela conquistó el fútbol mundial y se convitió en el 'campeón del mundo'.