Las claves del mal inicio del Compostela: ¿Hay motivos para preocuparse?

La temporada no ha comenzado de la mejor forma posible para la SD Compostela. Dos partidos, dos derrotas y una eliminación. El cuadro de Carlos de Lerma cayó ante el Marino de Luanco en su estreno liguero (0-3) y se despidió de la Copa Federación ante el Derio de Tercera RFEF, ambos en San Lázaro. Dos golpes que suscitan las primeras dudas en torno al renovado proyecto blanquiazul. Dudas que llegan demasiado pronto como para hablar de crisis, pero suficientes para hacerse algunas preguntas.

Un Compos todavía por hacer

Más allá de los resultados, el principal interrogante que ha dejado el Compos en este arranque tiene que ver con las sensaciones. El equipo santiagués se ha mostrado como un conjunto endeble, todavía en construcción, al que le falta terminar de asentar y automatizar determinados mecanismos. La idea de juego, que maravilló a todos en pretemporada, se encuentra en proceso de adaptación. Además, De Lerma está aún acoplando las numerosas caras nuevas, al tiempo que define los roles y las jerarquías dentro del grupo.

Carlos de Lerma, entrenador de la SD Compostela. / Antonio Hernández

El tiempo es lógico y necesario. El problema llega en el contraste. El Compostela se ha enfrentado hasta ahora a dos rivales que visitaron San Lázaro con las ideas claras. Tanto el Marino como el Derio llegaron a Santiago sabiendo perfectamente qué partido querían jugar. Y lo hicieron. Ambos consiguieron vencer al Compos sin la necesidad de asumir el protagonismo, aprovechando los momentos que tuvieron.

Dos derrotas con lecturas diferentes

Ante el Marino, el resultado fue contundente y las sensaciones, preocupantes. El cuadro asturiano necesitó tres disparos a puerta para anotar tres goles y llevarse los tres puntos. Por su parte, la esedé fue incapaz de generar peligro en ninguna fase del partido. Ni con 0-2 en contra y el rival replegadísimo pudo inquietar a su portero. Una sensación que se acrecentaba con el paso de los minutos y que también afectó al propio De Lerma: “Si hubiéramos estado jugando cinco días, no metemos gol”.

Frente al Derio, el equipo hizo valer su condición de favorito —al tratarse de un conjunto de inferior categoría— y llevó la iniciativa durante todo el encuentro. El Compostela dispuso de ocasiones suficientes para haber resuelto la eliminatoria antes de los 90 minutos, pero no encontró la eficacia necesaria. Y cuando un partido se alarga hasta la prórroga y posteriormente hasta los penaltis, el componente de fortuna adquiere un peso mayor.

En ese contexto, emergió la figura de Alain Velarde, portero del Derio, que anuló cualquier intento local y terminó convertido en uno de los grandes responsables de la eliminación blanquiazul. Sus paradas mantuvieron con vida a los suyos hasta la tanda de penaltis, donde el Compos falló tres de sus cuatro lanzamientos.

Preocupación, pero no alarma

Por tanto, el inicio deja una clara conclusión: los resultados invitan a la preocupación, pero el desarrollo de los partidos ofrece argumentos para pensar que este equipo tiene mucho margen de mejora. El problema es que en el fútbol los proyectos no siempre cuentan con el tiempo necesario para que todo encaje. Y es que esa evolución deberá ir acompañada de resultados, que, a fin de cuentas, son el único baremo que valida el proceso.

Y en Compostela, dicho baremo no entiende de esperas. La esedé habita en un ecosistema exigente y coherente con su masa social, su historia y sus medios. Si a ese peso específico se le suman las expectativas generadas durante la pretemporada, el margen de error se minimiza todavía más. Por todo esto, aunque sea demasiado pronto para extraer conclusiones definitivas, las dos derrotas en casa obligan a extremar la precaución.

En definitiva, existen motivos de preocupación, pero no para encender las alarmas. El Compostela y Carlos de Lerma tienen problemas que corregir, pero también margen para hacerlo. El entrenador extremeño necesita tiempo para dar forma a su equipo, aunque ese proceso deberá empezar a traducirse pronto en resultados. Porque, después de todo, la realidad de este deporte siempre se termina midiendo en los números.