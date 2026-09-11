95-108 | El Valencia Basket impone su ley ante el Monbus Obradoiro

La preparación veraniega del Monbus Obradoiro encara su tramo final con la vista puesta en el próximo sábado 26 de septiembre —día de su reestreno en ACB ante el MoraBanc Andorra—. En busca de seguir trabajando en el rodaje de una renovada plantilla, el cuadro dirigido por Diego Epifanio se ha desplazado hasta el Pabellón Municipal de Pontevedra para participar en la décima edición del Torneo EncestaRías ante rivales de mucho nivel. Prueba de ello, el Obra se enfrentó en las semifinales del torneo al actual supercampeón nacional y al vigente campeón de la ACB, el Valencia Basket, en un duelo de preparación que se saldó con triunfo taronja (95-108).

El Obradoiro se tomó el partido como lo que era: una prueba de muchísima exigencia. La intensidad marcó los primeros compases del choque en un efusivo inicio en el que el conjunto santiagués supo resistir con su quinteto titular —Agada, Barcello, Barrueta, Galán y Soriano—. El cuadro valenciano se desquitó de la energía compostelana a base de ritmo, mucho ritmo. El Valencia logró abrir hueco en el marcador gracias a su velocidad en las transiciones (7-14). Un mate de Taylor y una vistosa bandeja de TJ Shorts pusieron el +9 (10-19) y provocaron el primer tiempo muerto de Epi, a poco más de cuatro minutos para el final del primer cuarto.

Agada, durante el partido ante el Valencia Basket. / ADC EncestaRías

Cada pérdida obradoirista se transformaba en un ataque rápido. Solo pudo frenar la sangría Diogo Brito con una gran jugada que derivó en canasta y tiro adicional. Una conversión que no evitó llegar a la conclusión del primer periodo con una desventaja de trece puntos (15-28). Osetkowski, con nueve en la anotación, estaba dominando el juego interior del choque.

Meindl, de estreno, y Agada lideraron las ofensivas picheleiras en el segundo acto, lo que permitió reducir ligeramente esa brecha. El equipo de Epi mejoró en defensa con la entrada de un intenso Quintela en la marca de Shorts. Nuevamente, Brito tiró de 2+1 para confirmar el buen momento del obra (29-37). La intensidad llevó al desgaste, motivado en gran parte por la cojera en la posición del base. Un carrusel infinito de nombres ocupó el puesto de uno. Desde Soneira a Quintela. Sin aportar demasiada fluidez y clarividencia en la circulación (29-43). Pero el Obra se volvió a activar tras un parcial de 5-0, con Agada acertando desde el triple (34-45). Espejismo. El Valencia cortó la racha y cerró el periodo con una ventaja de dieciocho puntos (38-56).

Segunda parte

Sin Galán, fuera por un problema físico, y con muchas dificultades para visitar la línea del tiro libre, el Obra continuó acusando los mismos problemas tras la reanudación. Sin embargo, el acierto de Barrueta y Barcello permitió firmar un parcial de 10-5 para comenzar (48-61). Se obcecó en el triple Valencia y lo aprovechó, con un 2+1 de Meindl, el Obra para seguir recortando diferencias. (56-67). Pero no tardó en reaccionar el campeón de liga, que con un tiro de tres de Corbalán acabó con la euforia obradoirista. Un bucle que no permitió en ningún momento bajar de la barrera de los diez puntos, alcanzando el término del tercer cuarto con un +20 para Valencia (61-81).

El último tiempo comenzó con menos intensidad y con un interesante intercambio de golpes. Brito, de tres, daba paso a más tiros libres para Valencia. Acierto tras acierto (72-88). Poco más pudo hacer el Obradoiro en los compases finales. Luchó, pero también asumió la derrota. Lógica. Y más viendo los minutos finales de unos inspirados Josep Puerto y Saint-Supéry que terminaron de sentenciar el duelo (95-108).

En la primera semifinal, el Kosner Baskonia remontó al Alba Berlín en una segunda parte casi perfecta para los vascos. El cuadro germano comenzó el choque con mucha intesidad y logró ponerse +13 antes del final del primer cuarto. Los de Galbiati se pusieron las pilas tras la reanudación y terminaron venciendo con un ajustado 101-99. La final se disputa mañana, a las 20.30 horas, mientras que el Obradoiro jugará ante el Alba el partido por el tercer y cuarto puesto a las 18.00.

Después de completar la doble cita del EncestaRías, el Obra regresará a Santiago para preparar el último test de pretemporada: la presentación oficial de la nueva plantilla, que tendrá al Unicaja de Málaga como rival y al Multiusos Fontes do Sar como escenario el próximo 20 de septiembre (12.30).