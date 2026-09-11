Carlos de Lerma se rebela contra la ansiedad en el Compostela: "Tenemos que aprender a tolerarla"

La confianza sigue intacta en la SD Compostela. Las dos derrotas en los dos primeros partidos de temporada apenas trastocan el plan de un Carlos de Lerma que opta por mantener un discurso de unidad y seguridad ante su visita al Portugalete (domingo, 11.30 horas), correspondiente a la segunda jornada del Grupo I de Segunda Federación.

El Compos ha sufrido dos duros golpes en poco más de 90 horas. El mal comienzo liguero y la eliminación copera han suscitado las primeras dudas en el entorno compostelanista, incógnitas que aparentemente no han traspasado la coraza mental de la plantilla blanquiazul. "Me ha sorprendido la respuesta del equipo ante estos dos golpes en cuanto a lo anímico", explicó De Lerma en la rueda de prensa previa al encuentro. El entrenador reconoce que todavía hay aspectos por mejorar, aunque destaca la cantidad de ocasiones que está generando su equipo y la confianza de los jugadores en la idea. "Sienten que, en cuanto seamos capaces de dar un poco más de equilibrio a ambas fases, la victoria va a llegar", señaló.

El técnico extremeño espera sumar sus primeros puntos este mismo domingo en Portugalete. El Compos se mide a un equipo muy trabajado que llega al choque con la confianza reforzada después de vencer en campo del Atlético Astorga (0-1) en los minutos finales. Por su parte, el conjunto picheleiro encara un exigente desplazamiento después de disputar 120 minutos en su último encuentro, una circunstancia que ha dejado a varios futbolistas en duda y que obligará a De Lerma a modificar la convocatoria.

"No hay que ser alarmistas"

El técnico quiso poner el foco en el trabajo y la evolución del equipo, asumiendo este revés inicial como parte lógica del proceso: "Tampoco hay que ser alarmistas. Es un proceso que nos hubiese gustado que, en estas dos jornadas, se hubiese terminado de perfilar, pero obviamente todavía tenemos muchísimas cosas que matizar". Pese a los tropiezos, asegura que la plantilla se mantiene unida y afronta cada fin de semana como "una nueva oportunidad para seguir creciendo como equipo y como grupo".

Esa mentalidad ha permitido al entrenador compostelanista seguir trabajando en una propuesta futbolística muy reconocible. De Lerma aboga por un equipo que presione arriba, ataque y genere ocasiones, aunque reconoce que el balance entre los goles recibidos y los materializados no está siendo positivo. "Si en dos partidos realizas 38 tiros, no es normal que hagas solo un gol. Pero la sensación que tengo es de que el equipo va hacia adelante, cree, confía, presiona, es capaz de hacer vigilancias en campo rival, atacar, robar y volver a atacar. Eso es lo que me identifica.", comentó.

Goris pugna por la posesión del balón ante el Derio. / Nacho Castaño

Una filosofía que va más allá de los resultados y que define a la perfección el estilo del técnico pacense: "Yo respeto todas las ideas, pero a mí no me gusta jugar en bloque bajo. El día que haya que estar lo vamos a hacer, y lo estamos entrenando, pero si tengo que decidir cómo perder, yo decido ir así: siendo valiente, arriesgando, confiando en la materia prima que tengo, que es muy buena, confiando en los chicos y dejando que cometan errores, porque es la única manera de poder crecer".

De Lerma defiende que el Compostela debe ser protagonista y que las ocasiones que concede forman parte del riesgo que asume al intentar recuperar el balón en campo rival. "Si nos corren tres o cuatro veces a lo largo de un partido es porque en otras 40 o 45 veces hemos robado en campo rival", argumentó.

Buba, Teo y los diferentes registros

El técnico también valoró las alternativas ofensivas con las que cuenta. Sobre Buba, destacó su profundidad, capacidad para el uno contra uno y presencia en el área. En cuanto a Teo, explicó que todavía necesita tiempo para adaptarse después de incorporarse tarde a la pretemporada. "No todos se aclimatan igual, no todos tienen los mismos tiempos de entendimiento de lo que requiere la idea", señaló.

También incidió en la importancia de las relaciones entre los futbolistas por encima de su posición sobre el campo. "Yo creo más en las relaciones que surgen entre ellos mismos que no entre dónde los colocas o no los colocas", afirmó, dejando abierta la puerta a modificaciones en la estructura y en los jugadores a lo largo de la temporada.

La ansiedad fue otro de los asuntos abordados durante la comparecencia. De Lerma entiende que la presión forma parte de la identidad del Compostela y que el equipo debe aprender a convivir con ella. "Si seguimos viviendo con la idea de que tenemos que ser el Compostela de Primera División, la ansiedad y esa presión siempre van a existir. Lo que tenemos que aprender es a tolerarlas. Si un jugador o un entrenador quiere optar a cotas mayores, tiene que ser consecuente con lo que hay en el sitio al que va. Si aquí hay presión, bienvenida sea", manifestó.

No olvidemos que estamos en la jornada 2 y que le estamos dando la importancia que tiene al hecho de no haber conseguido resultados. ¿Situación preocupante? Para mí, no. Entiendo el murmullo y lo respeto, por supuesto. Ahí nunca voy a entrar, pero a mí lo que me toca es trabajar y seguir incidiendo en aquellas cosas que creo que van a potenciar las capacidades de los jugadores". Carlos de Lerma — Entrenador de la SD Compostela

Por último, De Lerma cerró la comparecencia con una declaración de intenciones en la que confirmó un discurso basado en la confianza en la paciencia y el trabajo diario: "No olvidemos que estamos en la jornada 2 y que le estamos dando la importancia que tiene al hecho de no haber conseguido resultados. ¿Situación preocupante? Para mí, no. Entiendo el murmullo y lo respeto, por supuesto. Ahí nunca voy a entrar, pero a mí lo que me toca es trabajar y seguir incidiendo en aquellas cosas que creo que van a potenciar las capacidades de los jugadores".