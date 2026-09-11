SD Compostela
El Compostela atribuye al Marino de Luanco la sanción impuesta por la RFEF
El club santiagués asegura que el retraso en el inicio de la segunda parte fue responsabilidad del conjunto asturiano y anuncia que recurrirá la multa económica
Niega haber sido sancionado por la presencia de un persona no autorizada en el campo
La Real Federación Española de Fútbol hizo pública el pasado miércoles la resolución de las sanciones correspondientes a la primera jornada del Grupo I de Segunda Federación, en la que se recoge una multa a la SD Compostela por el «incumplimiento de órdenes, instrucciones, acuerdos u obligaciones reglamentarias» derivado del retraso en el inicio de la segunda parte del encuentro ante el Marino de Luanco, que se saldó con triunfo asturiano por un marcador de 0-3.
El club santiagués reconoce que la incidencia quedó reflejada en el acta del partido y que posteriormente la sanción llegó al club. Sin embargo, desde la entidad entienden que la responsabilidad corresponde al equipo asturiano, al considerar que fue el causante de la demora. El Compos cifra ese retraso entre 15 y 17 minutos y asegura que el club tiene la intención de recurrir la sanción. En este tipo de infracciones, la sanción económica suele oscilar entre los 150 y los 200 euros, aunque en algunos casos puede alcanzar los 3.000 euros.
De esta forma, la SD Compostela niega que haya sido sancionada por la presencia de una persona en el terreno de juego durante el encuentro de la primera jornada, tal y como se difundió en redes sociales. Y es que en ese caso concreto, «no hay absolutamente nada». Según explica el club, no llegó ninguna multa relacionada con la presencia de una persona en el campo, pese a la información difundida en las últimas horas. El Compostela sostiene que esa parte de la información «no es del todo correcta» y desvincula al club de cualquier sanción por ese motivo.
La entidad compostelanista distingue así entre las dos cuestiones. Niega que exista una multa por la presencia de una persona no autorizada en el campo y admite la existencia de una sanción por el retraso de la reanudación del juego tras el descanso, aunque sostiene que esta última debe recaer sobre el Club Marino de Luanco, al que considera causante de la infracción.
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