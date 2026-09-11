La Deputación y LaLiga unen fuerzas para impulsar el fútbol de la provincia de A Coruña

La LaLiga sigue apostando por el crecimiento del fútbol autonómico en España con un nuevo acuerdo con la Deputación da Coruña. El presidente de la patronal, Javier Tebas, mantuvo en la mañana del miércoles una reunión con el presidente coruñés, Valentín González Formoso, en la que ambas partes analizaron las distintas posibilidades de colaboración relacionadas con la mejora de las instalaciones deportivas municipales, la profesionalización de la gestión de los clubes de fútbol base y la promoción de la provincia a través del deporte.

Uno de los principales asuntos abordados en el encuentro fue la renovación de los campos de fútbol de hierba artificial de los ayuntamientos de la provincia, una actuación cada vez más demandada por los municipios debido a la antigüedad y obsolescencia de muchas de estas instalaciones. Formoso explicó que la renovación de los terrenos de juego supone una inversión importante y recurrente, con frecuencia, imposible de asumir por los concellos sin la ayuda de la Deputación, que cada año destina importantes recursos a este tipo de actuaciones tanto a través del Plan Único como de convenios.

Imagen de la visita oficial de la Deputación al Campo Municipal de O Milladoiro. / ECG

En este sentido, anunció que la Deputación y LaLiga estudiarán fórmulas de colaboración que permitan contar con el asesoramiento técnico de la organización para "definir soluciones que permitan que los ayuntamientos puedan acometer estas renovaciones con un costo asumible”.

“La renovación de la hierba artificial de los campos de fútbol es una de las obras más demandadas por los ayuntamientos, ya que la mayoría de los campos fueron construidos hace tiempo están llegando al final de su vida útil. Queremos buscar, con la experiencia y el conocimiento técnico de LaLiga, fórmulas que permitan hacer estas actuaciones en las mejores condiciones posibles para los municipios”, afirmó González Formoso, que remarcó que la inversión media de una instalación de estas características es de unos 300.000 euros, lo que supone una inversión inalcanzable para muchos ayuntamientos. “Nuestro objetivo es reducir notablemente ese importe para hacerlo económicamente más asumible para los ayuntamientos y atender esta necesidad”, explicó.

Creación de una escuela de gestión económica

Otro de los ejes de la reunión entre Formoso y Tebas fue la posibilidad de impulsar un convenio entre la Deputación y LaLiga para crear una escuela de gestión económica y profesionalización destinada a los clubes de fútbol base de la provincia.

La Deputación ya dio los primeros pasos en este ámbito este mismo año con la organización de cursos de formación dirigidos a las entidades deportivas, una iniciativa que nace de las propias necesidades trasladadas por los clubes. Una encuesta realizada por la institución provincial contó con la participación de más de 240 deportistas y representantes de clubes de 60 ayuntamientos y 40 modalidades deportivas diferentes, que señalaron entre sus principales demandas la necesidad de mejorar la formación en ámbitos relacionados con la gestión económica, la comunicación, los patrocinios o la adaptación a la realidad digital.

“Nuestra intención ahora es dar un paso más y ofrecer a los clubes una formación cada vez más profesional y especializada. LaLiga es una referencia en la gestión económica en el fútbol y pensamos que su experiencia puede ser muy útil para unas entidades que tienen que afrontar retos cada vez más complejos”, señaló Formoso.

El presidente provincial destacó que los clubes de base deben hacer frente actualmente a cuestiones como la planificación económica y presupuestaria, la captación de patrocinios, la búsqueda de nuevas fuentes de financiación, las obligaciones administrativas y fiscales, la comunicación y el marketing, la digitalización o la propia organización interna de las entidades.

La Deputación destina este año 4,3 millones de euros a ayudas directas al tejido deportivo provincial, un apoyo económico que la institución quiere complementar con herramientas que contribuyan a mejorar y profesionalizar la gestión de los clubes y entidades deportivas.

Promoción del fútbol base de la provincia

La reunión sirvió también para analizar otras posibles líneas de cooperación entre la Deputación y LaLiga. Entre ellas, se abordaron acciones de promoción de la provincia de A Coruña aprovechando la proyección nacional e internacional del fútbol profesional, así como iniciativas relacionadas con el apoyo al fútbol base, la formación y los valores asociados al deporte o la celebración de actividades y eventos capaces de atraer visitantes, generar actividad económica y contribuir a la proyección de los ayuntamientos de la provincia.

Ambas partes acordaron mantener abierto el diálogo para estudiar la viabilidad de estas líneas de trabajo y concretar posibles proyectos de colaboración.