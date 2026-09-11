España cuenta con Alejandra Neira para vestir el maillot ‘arcoiris’

La selección española júnior de ciclismo en carretera tanto masculina como femenina se ha consolidado en los últimos años como una de las más potentes del mundo, destacando tanto en Copa de las Naciones como en Europeos y Mundiales. En Montreal, el equipo nacional volverá a partir una edición más del Mundial como uno de los favoritos merced a las sobresalientes actuaciones cosechadas durante el presente curso por sus ciclistas. La santiaguesa Alejandra Neira, la vallisoletana Lidia Castro, el asturiano Benjamín Noval y el barcelonés Aitor Martínez se han erigido durante la temporada como algunas de las grandes referencias de la categoría, brillando tanto en las carreras nacionales como internacionales.

El combinado nacional júnior masculino dirigido por Lute Anguita estará compuesto por Aitor Martínez, Benjamín Noval, Luca Martínez y Raúl López. Además, Benjamín Noval y Raúl López serán los encargados de disputar la prueba contrarreloj.

El equipo júnior femenino bajo la dirección de Gema Pascual lo integrarán Alejandra Neira, Ane Zubeldia, Gemma Toledo, Lidia Castro y Lluna Jiménez. La CRI la realizarán la compostelana Alejandra Neira y Ane Zubeldia.

Las cronos júnior tendrán lugar el martes 22 de septiembre. Los chicos afrontarán una contrarreloj de 20,3 kilómetros, mientras que las chicas pugnarán por las medallas sobre un trazado de 10,7 kilómetros.

La prueba en línea júnior masculina se disputará el jueves 24 de septiembre, mientras que la femenina se celebrará el viernes 25 de septiembre. Los chicos júnior tendrán que medirse sobre un recorrido de 134 kilómetros fruto de dar diez vueltas al circuito de Mont-Royal hasta acumular 2.690 metros de desnivel positivo, con la exigente ascensión a Camillien-Houde como punto clave. Por su parte, las chicas júnior efectuarán seis vueltas al circuito hasta sumar 80,4 kilómetros con 1614 metros de desnivel positivo acumulado.

Muchas de las miradas en la prueba masculina estarán puestas en Benjamín Noval. El asturiano, que el año pasado cuajó una enorme actuación en Kigali solo lastrada por una fatídica caída en el tramo final, partirá de nuevo como uno de los grandes candidatos al arcoíris junto a tres ciclistas que también saben lo que es cosechar grandes éxitos esta temporada. Aitor Martínez alzó los brazos en el Trofeo Víctor Cabedo de Copa de las Naciones, entre otras victorias; Luca Martínez ha brillado demostrando su punta de velocidad en carreras de categoría superior como la Vuelta a Madrid sub23; y Raúl López ha mostrado durante todo el año una enorme solidez en todo tipo de perfiles, proclamándose subcampeón de España contrarreloj.

En la carrera femenina la santiaguesa Alejandra Neira partirá como una de las candidatas más importantes a conseguir un arcoíris que el año pasado conquistó de forma brillante Paula Ostiz, con la gallega siendo partícipe de un éxito histórico para el ciclismo nacional. Neira, que ya ha debutado con el Movistar Team profesional, acude a Canadá después de un curso repleto de triunfos y resultados destacados, en el que por ejemplo ha vencido en la Lieja-Bastoña-Lieja. Además de la gallega, el combinado nacional contará con otra ciclista que sabe lo que es vencer esta temporada ante las mejores del mundo, Lidia Castro. La vallisoletana ha destacado como una de las mejores escaladoras de la categoría, venciendo en la cronoescalada al Grand Colombier o alzándose con el maillot de la montaña en la Watersley Ladies Challenge de Copa de las Naciones. Junto a ambas estarán en liza en Montreal Gemma Toledo, subcampeona de España en Sabiñánigo; Lluna Jiménez, bronce en el nacional; y Ane Zubeldia, muy regular durante toda la temporada en distintos tipos de perfiles de carrera.