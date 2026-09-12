Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vecinos de SantiagoPolígono en LavacollaInclusión en la USCBatacazo en PISALey de nietos
instagram

Fórmula 1

Alonso y Sainz saldrán 18 y 20 en el GP de España

Norris logra la 'pole' en el estreno del Madring y Antonelli saldrá desde la segunda posición

Las mejores imágenes de la clasificación del GP de España, en Madrid.

Las mejores imágenes de la clasificación del GP de España, en Madrid. / José Luis Roca / EPC

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Laura López Albiac

Laura López Albiac

La parrilla de salida del primer GP de España de Fórmula 1 en el nuevo circuito de Madring tendrá al actual campeón del mundo Lando Norris y McLaren en la pole, por delante del líder del Mundial Kimi Antonelli. La segunda fila la compartirán dos campeonísimos como Max Verstappen y Lewis Hamilton, lo que garantiza un inicio fulgurante.

[Consulta la clasificación del Mundial de F1]

Los españoles saldrán rezagados y más aún después de la sanción de tres puestos recibida por Carlos Sainz por bloquear a Valtteri Bottas en la clasificación.

[Consulta el calendario de la temporada de F1]

Clasificación del GP de España de Fórmula 1

1. Lando Norris (McLaren) 1'31"824

2. Kimi Antonelli (Mercedes) 1'31"835

3. Max Verstappen (Red Bull) 1'31"964

4. Lewis Hamilton (Ferrari) 1'32"013

5. Charles Leclerc (Ferrari) 1'32"019

6. George Russell (Mercedes) 1'32"149

7. Oscar Piastri (McLaren) 1'32"294

8. Liam Lawson (Red Bull) 1'32"316

9. Franco Colapinto (Alpine) 1'32"903

10. Arvid Lindblad (Visa RB) 1'33"041

11. Nico Hülkengerg (Audi) 1'33"223

12. Gabriel Bortoleto (Audi) 1'33"388

13. Esteban Ocon (Haas) 1'33"667

14. Pierre Gasly (Alpine) 1'33"753

15. Yuki Tsunoda (Visa RB) 1'34"084

16. Alexander Albon (Williams) 1'35"532

17. Fernando Alonso (Aston Martin) 1'35"388

18. Sergio Pérez (Cadillac) 1'35"913

19. Valtteri Bottas (Cadillac) 1'38"011

20. Carlos Sainz (Williams) 1'35"312 (*-3P)

21. Oliver Bearman (Haas) ST

22. Lance Stroll (Aston Martin) ST

Noticias relacionadas

* Carlos Sainz sancionado con 3 posiciones por bloquear a Bottas

Fuente: Sport

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La última oportunidad del verano para ver juntas a Panorama, París de Noia y Los Satélites: a 30 minutos de Santiago y con fuegos artificiales
  2. Gonzalo Míguez, profesor de Física Atmosférica en la USC: 'Si cambia el clima, tendrá que cambiar nuestra forma de cultivar
  3. «Comer los callos o la cabra era una tradición y también un privilegio»
  4. Fallece en Santiago Diana Katherine Ramos, la joven que había protagonizado una misteriosa desaparición diez años atrás en Albacete
  5. Llegan de Gran Canaria con sus dos hijos de 3 y 4 años para hacer el Camino tras una depresión y acaban siendo 'el aliento' de otros peregrinos
  6. ¿Cuánto subirán las pensiones en Galicia en 2027? El IPC ya permite hacer una estimación
  7. El pueblo a 20 minutos de Santiago donde comer callos hasta hartarse por 5 euros este septiembre: pazos centenarios, música y naturaleza
  8. Buscan en Negreira a José Manuel Baña Sieira, un vecino de Campolongo desaparecido desde este jueves

Tejas Verea abre su fábrica de Mesía a las familias de los empleados en la gran fiesta 'Festella'

Tejas Verea abre su fábrica de Mesía a las familias de los empleados en la gran fiesta 'Festella'

Dos guardias civiles y un militar, heridos por migrantes en dos incidentes en Ceuta

Dos guardias civiles y un militar, heridos por migrantes en dos incidentes en Ceuta

Muere ahogado en una playa de O Grove Carlos Nieves, histórico concejal del PSOE de Santiago que estuvo 24 años en Raxoi

Muere ahogado en una playa de O Grove Carlos Nieves, histórico concejal del PSOE de Santiago que estuvo 24 años en Raxoi

El partido de Nigel Farage recibe otra donación de casi 42 millones de otro magnate de las criptomonedas

El partido de Nigel Farage recibe otra donación de casi 42 millones de otro magnate de las criptomonedas

El Espanyol asalta El Sadar con un doblete letal de Roberto

El Espanyol asalta El Sadar con un doblete letal de Roberto

El piloto de F1 Valterri Bottas tiene tapa favorita: es un producto típico de Galicia y no es el pulpo

El piloto de F1 Valterri Bottas tiene tapa favorita: es un producto típico de Galicia y no es el pulpo

Galicia encara un domingo de calor con hasta 36 grados y aviso naranja en 16 concellos de Pontevedra

Galicia encara un domingo de calor con hasta 36 grados y aviso naranja en 16 concellos de Pontevedra

Silleda perde a súa avoa Esther Taboada aos 107 anos de idade

Silleda perde a súa avoa Esther Taboada aos 107 anos de idade
Tracking Pixel Contents