Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vecinos de SantiagoPolígono en LavacollaInclusión en la USCBatacazo en PISALey de nietos
instagram

Fútbol

Dos goles de Zabiri amarran los tres puntos para el Racing y rompe la buena racha del Alavés

El conjunto cántabro remonta ante un equipo babazorro que cede su primera derrota de la temporada

El Racing bate al Alavés con dos tantos de Zabiri.

El Racing bate al Alavés con dos tantos de Zabiri. / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Santander

El Racing de Santander se llevó los tres puntos en los Campos de Sport de El Sardinero y acabó con la racha invicta del Deportivo Alavés gracias a dos tantos de Yassir Zabiri (2-1).

El conjunto babazorro se adelantó con un gol de Koski, pero una diana de Zabiri igualó el resultado antes del descanso. A la vuelta de los vestuarios, otro gol de Zabiri puso el 2-1 final para el Racing, que terminó el partido con un jugador menos tras la expulsión de André Almeida.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La última oportunidad del verano para ver juntas a Panorama, París de Noia y Los Satélites: a 30 minutos de Santiago y con fuegos artificiales
  2. Buscan en Negreira a José Manuel Baña Sieira, un vecino de Campolongo desaparecido desde este jueves
  3. Gonzalo Míguez, profesor de Física Atmosférica en la USC: 'Si cambia el clima, tendrá que cambiar nuestra forma de cultivar
  4. «Comer los callos o la cabra era una tradición y también un privilegio»
  5. Fallece en Santiago Diana Katherine Ramos, la joven que había protagonizado una misteriosa desaparición diez años atrás en Albacete
  6. ¿Cuánto subirán las pensiones en Galicia en 2027? El IPC ya permite hacer una estimación
  7. El pueblo a 20 minutos de Santiago donde comer callos hasta hartarse por 5 euros este septiembre: pazos centenarios, música y naturaleza
  8. El restaurante a 40 minutos de Santiago con 'el mejor salpicón de marisco de Galicia': 'La receta lleva generaciones en la casa”

Dos goles de Zabiri amarran los tres puntos para el Racing y rompe la buena racha del Alavés

Dos goles de Zabiri amarran los tres puntos para el Racing y rompe la buena racha del Alavés

Muxía se viste de mujer con un pregón que da paso a la fe y la fiesta hasta el lunes

Muxía se viste de mujer con un pregón que da paso a la fe y la fiesta hasta el lunes

Trump apoya la reunificación de Irlanda y asegura que ocurrirá "tarde o temprano"

Trump apoya la reunificación de Irlanda y asegura que ocurrirá "tarde o temprano"

La etapa 20 de la Vuelta a España 2026, en imágenes

La etapa 20 de la Vuelta a España 2026, en imágenes

Bolaños reclama al Supremo que decida sobre la ley de nietos antes de las elecciones de 2027

Bolaños reclama al Supremo que decida sobre la ley de nietos antes de las elecciones de 2027

Sigue en directo la clasificación del GP de España en el circuito de Madrid

Sigue en directo la clasificación del GP de España en el circuito de Madrid

Epidemia de suicidios en Argentina: hasta 14 personas se quitan la vida cada día, muchas de ellas por motivos económicos

Epidemia de suicidios en Argentina: hasta 14 personas se quitan la vida cada día, muchas de ellas por motivos económicos

Santiago abre a nova edición do Encontro Artes pola Integración cunha actuación no Teatro Principal

Santiago abre a nova edición do Encontro Artes pola Integración cunha actuación no Teatro Principal
Tracking Pixel Contents