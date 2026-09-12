El italiano Tony Arbolino manda en su última vuelta en el Gran Premio de San Marino de Moto2

El italiano Tony Arbolino (Kalex) mandó este sábado en la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de San Marino de Moto2 al conseguir el mejor tiempo en su última vuelta rápida al circuito Marco Simoncelli de Misano Adriático.

Arbolino logró un mejor tiempo de 1:35.207, 89 milésimas de segundo más rápido que el líder del campeonato, el español Manuel 'Manugas' González (Kalex), con Alonso López (Kalex), tercero.

Tal y como sucediese en Moto3, los pilotos de Moto2 se lo tomaron con cierta calma a la hora de salir a pista, valorando las condiciones de la pista en función del rendimiento de los 'más valientes' a la hora de comenzar a entrenarse, como fue el caso de los españoles Daniel Holgado (Kalex), Alex Escrig (Forward) e Iván Ortolá (Kalex), el belga Barry Baltus (Kalex), el australiano Senna Agius (Kalex) o el italiano Tony Arbolino (Kalex).

Agius fue el primero en marcar un tiempo válido, con 1:47.954 en su segunda vuelta, lo que propició que poco a poco se fueran animando el resto de pilotos de la categoría intermedia.

Tras Senna Agius le tocó el turno a Barry Baltus, que rebajó el registro de aquel hasta 1:47.088, cuando muchos pilotos comenzaban a montar en sus motos los neumáticos de seco, al mejorar en gran medida las condiciones de la pista.

Y esa situación se notó rápidamente en la tabla de tiempos, pues Tony Arbolino, el primero en montar neumáticos de seco, ya bajó su registro hasta 1:39.050, ocho décimas de segundo más rápido que su inmediato perseguidor, el español Ángel Piqueras (Kalex).

Lo cierto es que, pasado el ecuador de la tanda libre, por la parte alta de la tabla de tiempos no se veía a los grandes favoritos de la categoría, que no quisieron asumir riesgos antes las condiciones cambiantes del asfalto del trazado de la Riviera del Adriático.

Entre los más rápidos, fue Alonso López (Kalex) el primero en lograr un buen registro, que le encaramaba a la primera posición, pero que fue cancelado por Dirección de Carrera al exceder los límites de la pista; no obstante, no desistió el piloto madrileño en su empeño, y en la siguiente vuelta, sí logró su objetivo, con tres vueltas rápidas consecutivas de 1:36.119, 1:35.986 y 1:35.321.

Ahora sí, las condiciones del asfalto habían mejorado notablemente y los registros comenzaban a caer paulatinamente, con Manuel González como nuevo líder con 1:35.296.

Ya con la bandera de cuadros ondeando en la recta de meta, el italiano Tony Arbolino sorprendió a sus rivales al rodar en 1:35.207, con lo que superaba en 89 milésimas de segundo a González, mientras que el campeón del mundo de Moto3 de 2025, el español José Antonio Rueda (Kalex), se iba por los suelos en la curva catorce, aunque sin consecuencias para su integridad física.

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Arbolino lideró la segunda tanda libre por delante de González, López, Izan Guevara (Boscoscuro) y Ángel Piqueras, que completaron las cinco primeras posiciones. EF