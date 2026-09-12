El Obra exhibe un ataque de Euroliga y arrolla al Alba Berlín

El Pavillón Municipal dos Deportes de Pontevedra presenció una auténtica exhibición del Monbus Obradoiro, que en la lucha por el tercer puesto del torneo EncestaRías pasó por encima de todo un clásico de la Euroliga, el Alba Berlín, con un incontestable 105-86. En el encuentro valedero por el tercer y cuarto puesto de la XI edición del prestigioso Torneo EncestaRías, el conjunto dirigido por Diego Epifanio demostró una voracidad ofensiva temible, desarbolando por completo la pizarra del técnico español Pedro Calles a base de ritmo, acierto exterior y un juego coral excelso.

El encuentro arrancó con un Monbus Obradoiro extremedamente serio y concentrado. Desde el salto inicial, la defensa compostelana asfixió las líneas de pase de los alemanes, permitiendo abrir brecha rápidamente con un parcial de 22-12 en el primer cuarto. Lejos de relajarse, el rodillo ofensivo santiagués continuó carburando a máxima potencia antes del descanso. Un estelar juego colectivo propició un abrumador parcial de 28-20 en el segundo acto, marchándose a los vestuarios con una cómoda ventaja de 50-32 tras dominar por completo el tempo del partido.

El Alba Berlín tiró de orgullo y estatus europeo en la reanudación. De la mano del acierto de Joe Wieskamp (16 puntos) y Sam Griesel (12 puntos), la escuadra germana logró imponer su físico y adjudicarse el tercer periodo por un vibrante 27-33, llegando a recortar distancias. No obstante, el Obradoiro no se dejó intimidar.

En el último cuarto, los pupilos de Epi volvieron a subir las líneas de presión, castigaron con contundencia en la pintura (donde sumaron un espectacular total de 42 puntos) y certificaron la victoria por la vía rápida con un definitivo parcial de 28-21.

El triunfo compostelano se cimentó en una espectacular aportación colectiva, destacando especialmente la colosal actuación de su juego interior y la puntería de sus exteriores en los momentos clave. El pivot dominicano Joel Soriano, con 23 puntos, firmó un partido imperial en las inmediaciones del aro. Dominó la pintura con un 9/15 en tiros de dos, capturó 5 rebotes ofensivos y sumó 22 de valoración, convirtiéndose en una pesadilla insostenible para las torres berlinesas. Yunio Barrueta, con 20 puntos, dinamitó la defensa alemana castigando con un mortífero 6/10 en triples en apenas 17 minutos de juego. Alex Barcello, con 19 puntos, destapó el tarro de las esencias y destrozó la resistencia perimetral germana con un magnífico 5/8 en triples, aportando además 2 asistencias clave.

El partido entre el Monbus Obradoiro y el Alba Berlín, en imágenes / Cedida

Caleb Agada (9 puntos) y Leo Meindl (8 puntos) se encargaron del trabajo sucio en las alas. El nigeriano sumó además 5 rebotes, mientras que el brasileño aportó una tremenda intendencia defensiva con 4 recuperaciones de balón. Por su parte, Felipe dos Anjos (8 puntos) aportó solidez interior (5 rebotes) y Sergi Quintela (7 puntos) manejó con maestría el timón de la nave santiaguesa repartiendo 6 asistencias y firmando un 18 de valoración.

La anotación gallega la completaron Brandon Childress (5 puntos), Michael Caicedo (4 puntos) y Louis Riga (2 puntos) en un banquillo del Obradoiro que aportó la friolera de 65 puntos a lo largo de la tarde.

Derrotar con semejante autoridad a un rival de la talla del Alba Berlín –acostumbrado a competir al máximo nivel continental– supone un tremendo golpe encima de la mesa para el Monbus Obradoiro en esta pretemporada. El equipo evidenció una circulación fluida de balón (24 asistencias totales) y un colosal acierto colectivo (15 triples convertidos), minimizando las virtudes de hombres experimentados como Martin Hermannsson o Jordan Ford.

Noticias relacionadas

Con las mejores sensaciones posibles y el trofeo del tercer puesto bajo el brazo, los de Santiago regresan a casa para ultimar los detalles de su gran puesta de largo. El próximo domingo 20 de septiembre, el Fontes do Sar abrirá sus puertas para la presentación oficial ante su afición frente al Unicaja de Málaga. Si el nivel mostrado en Pontevedra es el preludio de lo que se avecina, los aficionados del Sar tienen motivos de sobra para soñar en grande.