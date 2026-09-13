La santiaguesa Alejandra Neira acelera desde el salto profesional al arcoirís

El ciclismo español asiste a la eclosión de un talento generacional indomable. A sus 18 años, la santiaguesa Alejandra Neira ya no es solo una promesa de futuro; es una realidad que devora kilómetros a una velocidad vertiginosa. Su progresión durante la presente temporada de 2026 ha sido sencillamente histórica, firmando un imponente doblete de oro en los Campeonatos de España júnior (ruta y contrarreloj) que le abrió las puertas del profesionalismo de par en par con su reciente fichaje por el Movistar Team hasta 2029.

Tras firmar un prometedor debut en la clásica francesa Kreiz Breizh Elites Féminin, Neira afronta un vibrante bloque de competición en el país galo antes de cruzar el Atlántico para disputar el Campeonato del Mundo en Montreal (Canadá) y, posteriormente, el Campeonato de Europa en Eslovenia. El aprendizaje acelerado en la máxima categoría convive con sus últimos y ambiciosos objetivos en las categorías de formación.

Pasar de dominar las carreras júnior a rodar codo con codo junto a las mejores ciclistas del planeta exige una transformación física y mental inmediata. Alejandra lo ha vivido en primera persona durante sus primeras semanas luciendo los colores de la escuadra telefónica. Lejos de amedrentarse, asimila el cambio con la madurez propia de quien sabe que el sufrimiento es el único camino hacia la excelencia.

Alejandra Neira, a la izquierda, celebra junto a sus compañeras de la selección española. / RFECiclismo

Más veloces y más distancia

«Estoy muy contenta pero es muy duro. Andan mucho más rápido y muchos más kilómetros. Hay que adaptarse poco a poco. En agosto hice más horas para poder prepararme», confiesa la compostelana al analizar el cambio de ritmo respecto a las categorías inferiores. Sin embargo, compaginar este bautismo de fuego con sus compromisos de la selección española júnior en las citas internacionales supone una ventaja competitiva de valor incalculable. Neira lo define con una expresividad puramente ciclista: «Al final no hay mejor preparación que ir allí, que te estiren el pescuezo».

En este proceso de aterrizaje en una de las estructuras más potentes del planeta, contar con un faro en el vestuario ha sido clave. Su gran aliada está siendo la navarra Paula Ostiz, anterior campeona del mundo júnior y actual compañera de filas en la escuadra azul. «Paula Ostiz me ayudó mucho a adaptarme porque me fue explicando un poco todo. A las otras chicas las había conocido la concentración pero claro nunca había estado así con ellas», explica agradecida. La complicidad entre las dos grandes joyas del ciclismo nacional promete dar grandes alegrías a los aficionados en el futuro cercano.

Su primera Vuelta profesional

El calendario no da tregua. Antes de poner rumbo definitivo a territorio canadiense a finales de este mes de septiembre, la gallega se enfrenta a un reto inédito en tierras francesas este fin de semana: el prestigioso Tour de l’Ardèche (Tour Femmes). Se trata de un trazado caracterizado por la exigencia del terreno, una orografía rompepiernas con puertos exigentes que se adapta a las mil maravillas a las condiciones de Alejandra, una corredora que adora los desafíos montañosos.

Alejandra Neira en el transcurso de una prueba ciclista / Cedida

«Va a ser la primera vez que corra por etapas con las profesionales y a ver qué tal me adapto. Supongo que se me hará un poco largo. Simplemente intentaré ayudar al equipo al máximo posible y a intentar sobrevivir porque al final nunca he corrido tantos días tan largos y a ver cómo lo voy asimilando», comenta con prudencia y altas dosis de realismo sobre los kilómetros acumulados alos que se enfrentó este fin de semana. Esta inyección de fatiga controlada será el último gran bloque de carga antes de buscar el pico de forma ideal: «Ahora creo que la intensidad ya está toda hecha y ahora más que nada es preparación para buscar frescura en los días de las pruebas y al final yo creo que el bloque importante ya está hecho».

Con el Mundial en mente

Tras la batalla en territorio francés, el gran foco del año se trasladará al Mundial de Montreal 2026. Neira ya ha estudiado al milímetro lo que le espera al otro lado del océano, mostrando sus claras preferencias estratégicas: «sé que la crono es muy corta y técnica. Yo prefiero la crono del Europeo. El trazado de ruta es repechero y es duro».

Las características de la santiaguesa se adaptaan mejor a la pureba en ruta. Contra el crono desarrolla ritmos sostenidos brutales. En el nacional de Sabiñánigo pulverizó los registros júnior marcando tiempos competitivos en categoría élite. Y en carretera es una escaladora agresiva con una facilidad asombrosa para realizar cambios de ritmo secos en repechos severos, oportunifdad que se le presentará en Montreal.

La prueba en ruta de la localidad canadiense se disputará en un circuito que en cada vuelta obliga al pelotón júnior a superar tres ascensiones cortas pero de un porcentaje demoledor, la primera es el Côte Camillion-Houde de 1,8 kilómetros al 8%, la segunda es el Còte du Polytechnique de 780 metros al 6% y finalmente el explosivo muro de Pagnuelo de 534 metros al 7,5%. La línea de meta está ubicada en la transitada Avenue du Parc, coronando un repecho final de 500 metros y un 4% de desnivel medio, un espacio propicio para resoluciones agónicas o ataques en solitario de atletas con una enorme capacidad de sufrimiento, como es Alejandra Neira.

Al contrario que el trazado montañoso de la ruta, la crono se traslada a la zona histórica del Vieux-Montréal. Se define como un circuito marcadamente corto, plano y muy técnico, con constantes giros de noventa grados que penalizan a las rodadoras puras de fuerza y benefician la agilidad y trazada fina en las curvas

En Canadá, el factor sorpresa jugará un papel crucial, algo que Alejandra ya experimentó el año pasado en la cita mundialista de Ruanda: «el año pasado aparecieron chicas que yo no conocía y dieron la sorpresa. Y supongo que este año pasará lo mismo. el Mundial siempre pasa lo mismo, que aparece alguna chica que no tienes muy controlada y luego tiene muchísimo nivel».

A pesar de las incertidumbres propias de una cita mundialista, la ciclista de Santiago no contempla viajar para ser una mera espectadora. Su mentalidad ganadora sale a relucir cuando se le pregunta por sus expectativas reales en Montreal, dejando claro que acude con el cuchillo entre los dientes para el asalto definitivo a la categoría júnior: «pelear por lo que se pueda. Si se puede pelear por el arcoíris, por el arcoíris. Y si se puede por el podio, por el podio».

Un Europeo más favorable

El viaje competitivo de Alejandra Neira no terminará con la cita mundialista de Montreal. Apenas unos días después, a principios de octubre, la santiaguesa se enfundará de nuevo los colores de la selección nacional para disputar el Campeonato de Europa en Eslovenia, un circuito que, por sus características de fuerza y resistencia, se adapta mucho mejor a sus condiciones de consumada contrarrelojista.

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Una vez que ponga el broche de oro a su trayectoria en las categorías de formación, su calendario con el Movistar Team podría depararle nuevas sorpresas en el tramo final de la temporada continental, abriendo la puerta a descubrir escenarios históricos del ciclismo transalpino. «A lo mejor hago alguna de las clásicas italianas, pero aún no lo sé. No las conozco. Creo que hay alguna que es dura», desvela con una mezcla de curiosidad e ilusión. Sea cual sea el destino definitivo de sus pedaladas en los próximos meses, lo que es innegable es que Alejandra Neira rueda con paso firme para convertirse en la ciclista total que el deporte español necesita.