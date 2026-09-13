Edu Sousa salva un punto para el Compos con un penalti 'in extremis'

La SD Compostela logró en la mañana de este domingo en el campo de La Florida, en Portugalete, el primer punto de esta temporda y no lo hizo sin sufrimiento. El Portugalete dispuso de una pena máxima cuando el partido ya agonizaba para marcar el único tanto del partido, pero Edu Sousa le ganó la partida a Imanol Aranburu y mantuvo el 0-0 final en el marcador.

Tras el mal estreno liguero y la dolorosa derrota copera ante el Derio tocaba reaccionar y Carlos de Lerma introdujo hasta cinco cambios respecto al debut ante el Marino de Luanco. Así la SD Compostela saltó a La Florida con Edu Sousa, Miguel Prado, Diego Uzal, Pablo Crespo, Jordan, Ces Cotos, Unai Peón, Manu Rivas, Dani González, Antón Guisande y Edu González.

El Compos salió al terreno de juego necesitado de una victoria y la primera llegada llegó cuando no se habían cumplido ni cinco minutos pero, tras un balón en largo de Edu Sousa, ni Antón Guisande ni Edu González consiguieron resolver correctamente.

La más clara de la esedé en la primera parte llegó poco después, en el minuto 10. Antón Guisande conectó con Manu Rivas que buscó un lanzamiento desde el interior del áres, pero el balón se le marchó demasiado cruzado.

El Compos logró su primer punto en la visita a Portugalete / SD Compostela

Sin embargo, la más clara de los primeros 45 minutos fue para el equipo local, que rozó el gol con un disparo desde la frontal de Iñaki Recio que se encontró con Edu Sousa.

Así, con el 0-0 en el marcador, los dos equipos llegaron al entretiempo con todo aún por decidir. Tras la reanudación, Carlos de Lerma introdujo a Roque por un lesionado Jordan y fue precisamente el zaguero de Ames el que estuvo a punto de adelantar a los visitantes en el minuto 48. El defensa estuvo a punto de aprovechar un centro que no consiguió atrapar el portero del Portugalete, Ibon González, aunque un defensa acabó sacando el balón casi sobre la línea.

Con el paso de los minutos, Carlos de Lerma movió el banquillo buscando ese ansiado primer gol en esta liga e introdujo primero a Damián y a Buba, y luego a Parapar. Los cambios no tuvieron el impacto deseado y los vascos fueron más dominadores en la segunda parte hasta que llegó la jugada que pudo cambiarlo todo.

En el minuto 83, Imanol Aranburu fue derribado por un zaguero del Compos y el árbitro no lo dudó, pena máxima. El propio jugador vasco tomó la responsabilidad de intentar batir a Edu Sousa desde los 11 metros, pero el meta gijonés le adivinó las intenciones y detuvo el penalti.

El marcador ya no se movió, 0-0 y primer punto para el Compos en su regreso a Segunda RFEF.

Quejas de los aficionados del Compos por no poder ver el partido

Más allá del resultado en La Florida, varios aficionados de la esedé mostraron su descontento a través de las redes sociales con Football Club, la plataforma en la que en principio se iba poder ver el partido, previo pago de 4,99 euros, entre Portugalete y SD Compostela. Sin embargo, el partido finalmente no fue retransmitido, creando descontento entre la afición santiaguesa.

"É unha vergonza, comprei o partido e unha vez chega a hora do partido está a pantalla en negro e non se ve nada. Despois dun rato consigo falar coa plataforma e dinme que non van dar o partido, polo que xa paguei, porque non teñen os medios apropiados. Devolveronme os cartos pero esto non pode ser así", señala un aficionado de la SD a EL CORREO GALLEGO.

No fue la única queja y otros aficionados mostraron su descontento en las redes sociales. "Partido comprado y no se ve nada" o "es una vergüenza de app" eran algunos de los muchos comentarios que se podían leer sobre la plataforma.

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"El partido finalmente no lo vamos a retransmitir porque el club no tiene conexión a internet. Estamos devolviendo todos los PPV" fue la respuesta que terminó dando la plataforma Football Club antes los problemas que estaban sucediendo.