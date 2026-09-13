David Almansa lidera toda la carrera, pero gana Máximo Quiles por 21 milésimas de segundo en Moto3

El español David Almansa (KTM) dominó toda la carrera del Gran Premio de San Marino de Moto3 en el circuito Marco Simoncelli de Misano Adriático, pero su compatriota y líder del Mundial, Máximo Quiles (KTM), le superó sobre la misma línea de meta por apenas 21 milésimas de segundo.

Quiles, que suma su octava victoria de la temporada y la undécima de la categoría, aumenta su ventaja en la clasificación del Mundial, en la que ahora suma 281 puntos, 107 más que su inmediato perseguidor, el propio Almansa.

Hasta cinco pilotos de Moto3 se encontraron con sanciones por parte de Dirección de Carrera antes de salir a pista, en todos los casos por rodar excesivamente despacio durante alguna de las sesiones de entrenamientos, pero no a todos se les impuso la misma sanción.

El italiano Nicola Carraro (Honda) y el malasio Hakim Danish (KTM) tuvieron que salir en las últimas posiciones de la formación de salida; Álvaro Carpe (KTM) y Adrián Cruces (KTM) ceder doce puestos en la misma -el primero salió vigésimo primero y el segundo vigésimo cuarto-; y Jesús Ríos (Honda) tuvo que cumplir con una vuelta larga de penalización.

Además del español Marcos Uriarte (KTM), que arrastraba desde Alemania (Sachsenring) una doble vuelta larga de sanción por causar un accidente con el hispano-argentino Valentín Perrone (KTM) que también afectó negativamente a Carraro y a Joel Kelso (Honda).

Y cuando se apagó el semáforo rojo no falló en la salida el autor de la 'pole position', David Almansa, que se puso al comando de la carrera hasta la última vuelta, mientras que el australiano Kelso (Honda), que había salido desde la primera línea, perdió varias posiciones, y apenas duró cinco curvas la carrera de Carpe, que en su ansia de remontar rápido se fue al suelo, aunque recuperó la moto y se reincorporó a la carrera último.

Carraro fue otro de los pilotos que acabó rápido la prueba, pues se fue al suelo en la curva catorce, junto al austríaco Leo Rammerstorfer (Honda), sin que ninguno de los dos pudiese regresar a la competición.

Por delante, Almansa, con un ritmo muy fuerte, se mantuvo al frente de la prueba, perseguido como su sombra por el español Brian Uriarte (KTM), Perrone (KTM), Quiles (KTM), Kelso, el italiano Matteo Bertelle (KTM) y el finlandés Rico Salmela (KTM).

Ese septeto tomó rápidamente distancia respecto al resto de competidores, siempre con Almansa marcando el ritmo, y Quiles buscando una posición más cómoda después de adelantar a Perrone.

Almansa tiró con fuerza para intentar romper la unión en ese grupo, pero a ese primer intento respondieron con sendas vueltas rápidas tanto Quiles como Uriarte, perdiendo algo de terreno el resto de integrantes del grupo.

Desde atrás, Cruces, que partió vigésimo cuarto por la sanción, antes de cumplirse el ecuador de la carrera ya había remontado hasta la decimotercera posición.

En la undécima vuelta de carrera, Uriarte, que tenía tres avisos por exceder los límites del trazado y al quinto podía ser sancionado con una 'vuelta larga, superó a Quiles, que se mantuvo firme tras la estela de la moto del debutante en el campeonato.

Almansa no cedió en su empeño y mantuvo un ritmo muy alto, que hizo que tanto Uriarte como poco después Quiles, que recuperó la segunda posición en la decimotercera vuelta con récord de vuelta rápida de carrera incluido, tuviesen que exceder los límites del trazado para mantenerse tras el rebufo de su moto.

El ritmo de Almansa rompió por completo la carrera, dejando a sus perseguidores a más de seis segundos de distancia, cuando apenas unas vueltas antes estaba sólo a tres segundos, pero sin conseguir descolgar a Quiles, no así a Uriarte, que cedió algo de terreno.

El líder del Mundial marcó hasta en tres ocasiones vuelta rápida de carrera, la última de ellas 1:40.366, para volver a pegarse al rebufo de la moto de Almansa, preparando seguramente el mejor punto del trazado para intentar adelantar a su oponente cuando quedaban cuatro vueltas al final.

Uriarte tuvo que arrojar la toalla ante el ritmo impuesto por sus rivales cuando por detrás el español Adrián Fernández (Honda) tuvo que cumplir con una sanción de vuelta larga que le mandó a la decimocuarta posición.

La pelea por la victoria estaba ya definida entre dos pilotos, Almansa y Quiles, quien seguro iba a intentar su octava victoria de la temporada en la última vuelta de carrera.

David Almansa supo cerrar muy bien todos los huecos en los que Máximo Quiles era más fuerte que él, pero este abrió su trazada en la entrada de la última curva para poder acelerar antes que su rival, que estaba cerrando el hueco y luego tuvo que abrirse, sin que pudiera evitar que 21 milésimas de segundo le dieran la victoria al líder del campeonato.

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En el tercer peldaño del podio acabó Uriarte, por delante de Matteo Bertelle, Valentín Perrone, Rico Salmela, Joel Kelso, Adrián Cruces, Marco Morelli y el irlandés Casey O'Gorman (Honda) en las diez primeras posiciones.