Márquez sale líder del Mundial tras otra exhibición en Misano

Seis españoles entre los seis primeros de un gran premio, lo nunca visto: Marc Márquez, Àlex Márquez, Pedro Acosta, Fermín Aldeguer, Jorge Martín y Raúl Fernández. Los hermanos Márquez Alentá, de nuevo, reyes de MotoGP. El campeón y el subcampeón del mundo protagonizaron hoy, en Italia, una auténtica exhibición, dominando la carrera con una autoridad increíbles.

El mayor de los Márquez (Ducati) aprovechó un despiste del italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), que se fue al suelo en la tercera curva de la primer vuelta, es decir, nada más tomar la salida, dejando el mando a 'Il Cannibale', que, posteriormente, tuvo que soportar el ataque de Jorge Martín (Aprilia), entonces lñider del campeonato, cuyo liderato de carrera no furó más que unas vueltas. 'ET' le hizo un interior, de izquierdas, claro, y recuperó el mando para no soltarlo en ninguna de las restantes 15 vueltas.

Su hermano Àlex, el 'Pistolas', subcampeón de MotoGP y prodigioso durante todo el fin de semana, rodó siempre a medio segundo de Marc, pero nunca fue una amenaza para el nueve veces campeón del mundo, que logró su quinto pleno, victorias sábado y domingo, 37 puntos: Hungría, Brno, Alemania, Aragón y San Marino.

"Casi no me lo puedo creer, no me parece real, no hace mucho, en la última vista a Italia, salí a 102 puntos del líder y, ahora comparto esa posición con Jorge (Martín), es verdad que queda mucho, pero es muy reconfortante estar en esta posición", comentó Marc ante el micrófono de MotoGP TV. "Hoy ha quedado demostrado que no puedes despistaste. Si te despistas, te ocurre lo que a Marc (Bezzecchi), te vas al suelo y no sabes cómo. Estamos peleando un montón de extraordinarios pilotos y motos por la victoria, el podio y el título. Hoy, cuando se ha caído Marco, me he quedado un poco colapsado, me he confiado, como ya me ocurrió ayer en la 'sprint' y me ha pasado Jorge (Martín), pero he podido recuperarme y ganar, con Àlex pegadito, sí, sí".

GP de Misano: 1. Marc Márquez (Ducati), 41 minutos 13.013 segundos; 2. Àlex Márquez (Ducati), a 0.675 segundos; 3. Pedro Acosta (KTM), a 2.326 segundos; 4. Fermín Aldeguer (Ducati), a 6.027 segundos y 5. Jorge Martín (Aprilia), a 14.021 segundos.

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Mundial de pilotos: 1. Marc MÁRQUEZ (España), 274 puntos; 2. Jorge MARTÍN (España), 274; 3. Marc BEZZECCHI (Italia), 241; 4. Fabio DI GIANNANTONIO (Ducati), 223 y 5. Pedro ACOSTA (España), 209.