La Vuelta 2027 volverá a salir de Santiago de Compostela 45 años después

Todos los caminos terminan en Santiago, aunque durante el mes de septiembre del próximo año, La Vuelta a España hará el recorrido en sentido contrario. La próxima edición de la ronda española arrancará el 4 de septiembre en Santiago de Compostela, volviendo a salir desde España tras tres años haciéndolo desde el extranjero (Lisboa en 2024, Turín en 2025 y Mónaco este año).

Así lo ha confirmado este domingo el director general de La Vuelta, Javier Guillén, junto al comisario del Año Santo Xacobeo, Marcos Gómez, en la previa de la última etapa de la edición de este año disputada en Granada.

"La Vuelta 2027 comenzará con una etapa en línea inspirada en el Camino de Santiago y habrá un mínimo de 4 etapas por el territorio gallego con presencia en todas las provincias", señaló el director de la Vuelta, Javier Guillén.

En la próxima edición, la ronda española no comenzará con una contrarreloj, sino que se tratará de una etapa en línea, por lo que empezará el espectáculo que siempre persigue la organización con el triunfo de etapa y maillot rojo en juego.

El Xacobeo, gran protagonista en La Vuelta

Lo hará además en un año especialmente significativo al tratarse de un año Xacobeo, algo siempre muy a tener en cuenta por la organización de la carrera.

Primoz Roglic, centro, con el maillot rojo como ganador de La Vuelta a España 2021 / Luis Angel Gomez / Photogomezsport

Sin ir más lejos, en el último Año Santo, en 2021, La Vuelta modificó su tradicional final en Madrid para cerrar la carrera en Santiago. Las últimas tres etapas de esa edición se disputaron en Galicia, siendo la última de ellas una contrarreloj entre Padrón y Santiago, con la Praza do Obradoiro como escenario de llegada y que sirvió para coronar a Primoz Roglic con su tercera Vuelta a España.

Curiosamente, esta fue una de las dos únicas veces que La Vuelta no terminó en la capital de España en este siglo. Quitando la edición de este año, con final en Granada, la otra fue en 2014 y tuvo el mismo final que en 2021: Santiago. En la edición de ese año, la del duelo de Froome y Contador (que terminó con el maillot rojo) en Os Ancares, hasta cinco etapas se disputaron en suelo gallego, cerrando una contrarreloj con inicio en la Cidade da Cultura y final en la Catedral. Eso sí, lo cierto es que ese año no era Xacobeo, pero el motivo estaba relacionado: se celebraba el octavo centenario de la peregrinación de San Francisco de Asís a Santiago.

Alberto Contador celebrando en Santiago el triunfo de La Vuelta a España 2014 / EFE

Santiago volverá a ser punto de partida 45 años después

Será la segunda vez en la historia que Santiago de Compostela sea escenario de la salida de La Vuelta. La primera tuvo lugar en 1982, por lo que tendrán que pasar 45 años para que la capital gallega vuelva a acoger el inicio de la ronda española.

Una etapa de La Vuelta disputada en Santiago / Cedida

Además, esta será la novena vez que Galicia se convierta en punto de partida de la ronda española. La primera vez que el pelotón tomó la salida desde territorio gallego fue en 1965 desde Vigo y la última en 2016 desde el Balneario de Laias (Ourense).

Entre medias salieron en otras dos ocasiones de Vigo (1967 y 2007), dos veces desde A Coruña (1989 y 1993) y en una ocasión desde Vilanova de Arousa (2016), además de la mencionada salida desde la capital gallega en 1982.

Madrid recuperará el final de La Vuelta

El protagonismo gallego en el comienzo tendrá su contrapartida en la llegada. Después de que Granada haya acogido el final de la edición de 2026, Madrid volverá a ser la meta de la ronda española en 2027.

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Así, la próxima edición tendrá un recorrido con dos ciudades de enorme simbolismo para la carrera: Santiago de Compostela dará el pistoletazo de salida y Madrid coronará al ganador.