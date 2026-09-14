El campeón del mundo Borja Iglesias conquista a sus paisanos con su eterna sonrisa

Praza do Obradoiro. Cinco y media de la tarde. 33 grados. Un centenar de personas, que después serían muchas más, se concentran delante del pazo de Raxoi. Muchas de ellas vistiendo la camiseta de la selección española en su versión roja, blanca y hasta granate y otras con la celeste del Celta. Esperaban la llegada de Borja Iglesias para rendirle un homenaje en su ciudad tras proclamarse campeón del mundo con el combinado nacional.

A las seis y cuarto de la tarde entreba en la praza do Obradoiro un BMW X6 con el futbolista al volante. Aparcó delante del Hostal y pasó trabajo para recorrer los metros hasta la entrada del consistorio ya que se detuvo con todo aquel que se lo solicitó para retratarse con él. Eso sí, luciendo su eterna sonrisa.

Un total de 16 concejales de todas las formaciones políticas –diez de ellos mujeres– esperaron su llegada acompañado de la alcaldesa, Goretti Sanmartín.

Vestido con una camiseta blanca, pantalón vaquero y unos tenis Adidas negros con franjas blancas y los cordones desatados, el delantero santiagués escuchó las palabras de la concejala de Deportes, Pilar Lueiro, quien destacó que «estamos moi orgullosos de termos un cidadán compostelán que vaia polo mundo co nome de Santiago», para ahondar en que el jugador del Celta «é un exemplo para moitos dos nosos nenos e mesmo para nós».

A continuación Borja Iglesias se dirigió a la Corporación para señalar que «sempre me sentín un compostelán e un santiagués orgulloso. A día de hoxe todavía máis. Vivo aquí e disfruto da cidade con moito cariño, con moita ilusión. Aínda que intento non contalo moito para que non se encha isto moito, ás grandes amistades sempre lle digo que Galicia é un lugar moi especial e Santiago de Compostela pois máis todavía».

Borja Iglesias quiso «agradecer moitísimo todo o cariño que recibo, toda a admiración e todo apoio para vivir a miña vida tanto profesional como personal ó máximo».

La alcaldesa, Goretti Sanmartín, repasó la vida deportiva de Borja Iglesias y sus logros en el campo para hablar después de «unha traxectoria de empatía, de solidariedade, de amabilidade, de generosidade e de compromiso. Iso é algo que tamén hai que trasladarlle ás crianzas, sobre todo as que practican deporte, que practican fútbol, porque para termos unha sociedade máis igualitaria, precisamos persoas que sexan comprometidas e solidarias».

El jugador compostelano, que mostró la medalla de campeón del mundo, recibió después un regalo muy original. La alcaldesa le entregó una botella en cuyo interior se depositó arena de todos los campos de fútbol de la ciudad y que estaba apoyada en una base con un exterior hecho con césped del campo de fútbol de Belvís.

A continuación Borja Iglesias firmó en el Libro de Honor de la ciudad en el que estampó una dedicatoria que dice «co máximo cariño e orgullo dun compostelán que desfruta da súa xente cada día que pasea por esta marabillosa cidade».

Y después de salir al balcón, siendo aclamado por el medio millar de aficionados que se congregaron ante el pazo de Raxoi, y dirigirle unas palabras, abandonó el edificio con muchas dificultades ya que fue asaltado por niños y adolescentes, adultos y jubilados... tanto hombres como mujeres... Y es que Borja conquista a todos, tal y como demostró en su cercanía con quienes le solicitaron uan firma o una fotografía. Y lo hizo sin perder esa sonrisa que lo caracteriza.