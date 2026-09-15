Bertamiráns se asomará al mundo con los ojos de Verdeliss

La cuenta atrás ha entrado en su fase definitiva para que el Concello de Ames sea testigo del mayor evento de su historia deportiva y mediática. El próximo fin de semana del 19 y 20 de septiembre, este dinámico municipio acogerá el XXXIII Campeonato del Mundo de 100 kilómetros de la IAU (International Association of Ultrarunners), organizado en estrecha colaboración con el Club Ecodeporte y la Real Federación Española de Atletismo (RFEA).

Alberto Viaño, por la izquierda, Maribel Montes, Susana Señorís, Francisco Rico, Roberto García, Blas García, Marcos Gómez, Antonio Leira e Iván Sanmartín delante del edificio consistorial de Ames en la presentación de la prueba. / Concello de Ames

Si bien la competición ya suponía un reto organizativo de primer nivel, la confirmación de que la corredora navarra Estefanía Unzu, conocida universalmente como Verdeliss, vestirá los colores de la selección nacional ha provocado un seísmo mediático que ha sacudido las fronteras tradicionales del deporte de ultrafondo.

Son millones las personas que siguen a través de Youtube, Instagram o Tik Tok la interesante vida de esta atleta con ocho hijos y sus hazañas deportivas, lo que hará que a través de los ojos de esta navarra de 41 años Bertamiráns llegue a muchos rincones del mundo.

Ames vivirá un impacto turístico sin precedentes y Bertamiráns se convertirá en un macroplató de televisión y polo de atracción digital. La repercusión económica e institucional para Ames y toda la comarca se anticipa histórica. El circuito urbano de asfalto, homologado internacionalmente y con salida y meta situadas frente al consistorio, será el escenario donde los mejores ultrafondistas de la Tierra pondrán a prueba sus límites.

El trazado obligará a los atletas a completar una primera vuelta de 4,8 kilómetros seguida de 19 giros de 5 kilómetros cada uno. Sin embargo, la gran novedad para los vecinos de Bertamiráns será convivir con el despliegue técnico y humano de Movistar+ , que desplazará a un equipo de producción en exclusiva para rodar imágenes del mundial. Esta cobertura formará parte de un nuevo documental que dará continuidad a la exitosa producción televisiva que la plataforma transmitida recientemente sobre la faceta más extrema de la atleta Verdeliss, cosechando un rotundo triunfo de audiencia.

La confluencia de las cámaras de televisión y el imán digital de Verdeliss mejorarán la visibilidad de Ames a niveles inéditos. Apenas a diez kilómetros de Santiago, el municipio se promocionará de forma orgánica ante millones de pantallas en todo el mundo. Este fenómeno de masas se sustenta en el colosal ecosistema digital de Estefanía Unzu.

Verdeliss con una de las medallas conquistadas durante su vida deportiva / @verdeliss

Nacida en Pamplona el 4 de mayo de 1985, la atleta construyó su notoriedad documentando la vida de su familia de ocho hijos. Tras redescubrir el atletismo en la edad adulta, su progresión deportiva ha pulverizado cualquier prejuicio, acumulando hitos como el exigente World Marathon Challenge (siete maratones en siete días en siete continentes) y el título oficial de campeona de España absoluta de 100 km en ruta . Todo este viaje lo comparte con una audiencia masiva gracias a sus numerosísimos segudores en redes: YouTube: 2,07 millones de suscriptores internacionales; Instagram: 1.6 millones de seguidores activos en su cuenta @verdeliss; Fecebook: 278.000 seguidores; Tik Tok: 121.000 usuarios fieles a su perfil oficial @verdeliss_oficial.

Son más de 4 millones de pantallas conectadas de forma directa las que justifican el tremendo impacto que su presencia tendrá sobre la localidad de Ames y Bertamiráns, convirtiendo la prueba de los 100 kilómetros en un evento de repercusión masiva, a lo que hay que sumar la audiencia del documental que prepara Movistar + y que llegará a miles de hogares españoles.

La valiente atleta navarra ya estará en Bertamiráns este sábado para participar, a partir de las 16:30 horas , en el espectacular Desfile de las Naciones , una marcha de 200 metros que conducirá a las delegaciones desde la Casa del Concello hasta el Parque do Ameneiral. Justo después, a las 17:00 horas , comenzará la ceremonia oficial de apertura , que incluirá el emotivo protocolo del izado e intercambio de banderas de los 43 países participantes, certificando la multiculturalidad del evento.

Integrantes de la selección española en el pasado mundial / RFEA

El día grande será el domingo, que arrancará al amanecer. A las 08:30 horas se dará oficialmente la salida del Campeonato del Mundo de 100 km de la IAU y la WMA (categoría absoluta y máster) en la zona de meta de Bertamiráns. Los atletas dispondrán de un tiempo límite de 11 horas y 30 minutos para finalizar la prueba, estando fijando el cierre oficial de la carrera a las 20:00 horas . La jornada concluirá a las 20:30 horas con la ceremonia de entrega de premios y clausura en el parque do Ameneiral, seguida de una cena de gala para los participantes.

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Con cerca de 400 atletas de élite inscritos y una infraestructura del más alto nivel, España acude con sólidas aspiraciones de podio. En la categoría femenina, el bloque nacional estará capitaneado por la incombustible trail-runner Gemma Arenas (actual campeona de España), flanqueada por Carmen María Pérez , María Romero y la propia Estefanía Unzu . Por su parte, la escuadra masculina saltará al asfalto liderada por Antonio Jesús Aguilar , acompañada por Marco Álvarez , Carlos Gazapo, Jesús Rafael González y Félix Pont , con la firme intención de revalidar o superar el subcampeonato mundial por equipos logrados hace dos años en Berlín. El asfalto de Bertamiráns dictará sentencia bajo una atmósfera irrepetible donde el deporte extremo y la la comunicación digital escribirán una página de oro internacional