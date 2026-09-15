El Monbus Obradoiro acude a la presentación de la ACB

El mejor baloncesto se prepara para arrancar motores en España y la presentación de la Liga Endesa y la Liga Femenina Endesa en Madrid es la prueba de que el inicio está cada vez más cerca. Como un año clave para Galicia en este deporte, los representantes de la comunidad autónoma no se han perdido la cita y han acudido con un jugador como representante al acto, a excepción de un Río Breogán que está disputando la previa de la BCL. Por supuesto, Compostela regresa a la ACB con un Monbus Obradoiro que escogió a Felipe dos Anjos como su figura para el acto.

Además de la figura de los picheleiros, el resto de conjuntos gallegos también acudieron con algunas de sus estrellas. El Leyma Coruña se presentó con Paul Jorgensen, mientras que los equipos de Liga Femenina acudieron con Esther Castedo (BAXI Ferrol), Deva Bermejo (Celta Femxa Zorka) y Andrea Vilaró (Durán Maquinaria Ensino). Cabe mencionar que el otro equipo con un toque santiagués, el Azulmarino Palma en el que milita Blanca Millán, decidió que para esta ocasión sería Alba Torrens la jugadora que estaría en la presentación.

Entre los ACB, el resto de representantes han sido: Eli John Ndiaye (Asisa Joventut), Olek Balcerowski (Barça), Guillem Vives (Casademont Zaragoza), Pep Busquets (FIATC Girona), Oriol Paulí (iLERNA Lleida), Pierre Oriola (Kids&Us Manresa), Jaime Fernández (La Laguna Tenerife), Kyle Kuric (MoraBanc Andorra), Jaime Pradilla (Real Madrid), Dani Díez (Recoletas Salud San Pablo Burgos), Luke Petrasek (Surne Bilbao), Kaiser Gates (UCAM Murcia), Willy Hernangómez (Unicaja) y Mario Saint-Supery (Valencia Basket).

Las ausencias de jugadores vienen del Kosner Baskonia, al disputar en el día de ayer la Euskal Kopa ante un Bilbao que sí ha tenido representación con un Petrasek tocado, y el Río Breogán, que afronta este jueves su segundo encuentro clasificatorio de la BCL tras arrasar por 126-80 al Rilski Sportist.

La cita de Madrid ha servido para escenificar una novedad en el baloncesto nacional, ya que por primera vez las dos grandes competiciones españolas compartieron presentación. Eva Soriano y Sergio Perela condujeron una gala con 32 protagonistas y en la que Galicia tuvo un papel especial desde el inicio: Coruña y Obradoiro, los dos recién ascendidos a la Liga Endesa, abrieron el desfile.

Dos Anjos tampoco pasó desapercibido durante el acto. El pívot obradoirista protagonizó uno de los momentos más distendidos de la gala cuando sus 2,18 metros de altura se convirtieron en tema de conversación con Eva Soriano. El brasileño afrontará así una nueva campaña en la máxima categoría después de ser una de las piezas que continuaron en Santiago tras el ascenso.

Inicio de liga

La temporada ACB comenzará antes incluso de que el balón eche a rodar para el Obradoiro. Badalona acogerá este fin de semana, 19 y 20 de septiembre, la Supercopa Endesa, con Asisa Joventut, Valencia Basket, Kosner Baskonia y Barça en busca del primer título del curso. La fase regular arrancará una semana después, los días 26 y 27 de septiembre.

Para el conjunto de Diego Epifanio, el regreso oficial a la Liga Endesa tendrá lugar lejos de Sar. El Obradoiro debutará el sábado 26 de septiembre en la pista del Andorra antes de uno de los grandes partidos de este arranque: el Real Madrid visitará Fontes do Sar el domingo 4 de octubre, a las 12.30 horas. Una primera cita como local de máxima exigencia para reencontrarse con su afición en ACB.

El nuevo curso llegará también con una novedad para los aficionados gallegos. DAZN mantendrá todos los encuentros de la competición, mientras que TVG se incorpora a las retransmisiones en abierto de partidos de los conjuntos de su comunidad, junto a EITB, Aragón TV y TV3 en sus respectivos territorios.

La presentación conjunta puso así la cuenta atrás definitiva a una temporada especialmente cargada de alicientes para Galicia y, sobre todo, para Santiago. Dos años después de abandonar la máxima categoría, el Obradoiro vuelve a ocupar su sitio entre los mejores y ya tiene fecha para empezar a demostrar sobre la pista que su regreso no pretende ser únicamente testimonial.

Eso sí, su meta será una exigente permanecia. La clase media de la liga se ha endurecido y los más humildes pueden afrontar una difícil brecha. El tiempo pondrá a todos en su lugar y demostrará si los compostelanos han tenido más aciertos o errores en la planificación de la plantilla. Pronto todo se pondrá en juego y marcará la pauta de cada equipo.