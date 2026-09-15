Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
San LourenzoGarcía PrietoManuel PeleteiroBorja IglesiasMilladoiro
instagram

O clube piragüismo Río Verdugo afronta con optimismo a tempada 26/27

O clube de piragüismo de Pontesampaio destina os fondos recibidos por ENCE á compra de novos equipos para mellorar a formación dos máis xóvenes e promover o deporte

Parte dos integrantes do clube no último campionato de Epaña en Trasona

Parte dos integrantes do clube no último campionato de Epaña en Trasona / C.P Río Verdugo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

Co comezo do curso escolar, comeza tamén un ano máis a actividade do CP Río Verdugo, despois dun breve parón estival tras os campionatos de España celebrados en Asturias. Estes campionatos trouxeron o clube que ten as súas instalación en Pontesampaio, un bo número de medallas en diferentes categorías. Nada disto sería posible sen a dedicación das persoas que invirten neste clube e neste deporte moito do seu tempo libre, participando das actividades de dirección e nada de isto sería posible tampouco sen un aporte económico que se fai imprescindible para poder competir e fomentar ao mesmo tempo a actividade.

Os integrantes da xunta directiva do clube así nolo trasladan agradecendo a ENCE a axuda aportada dentro do seu Plan Social 2025 que lles permite seguir impulsando o deporte base. Unha axuda, nos conta, de 8.000 euros no marco da VI Convocatoria do Plan Social ENCE 2025 que permitirá arrancar a nova tempada con máis medios e mellores recursos tanto para os socios coma nos cursos de iniciación do piragüismo.

Con esta financiación, o Río Verdugo puido incorporar tres K1 de iniciación, dous K1 de competición, un deles paracanoe, e un ergómetro. O K1 de competición de paracanoe destaca entre o resto de adquisicións convertíndose na primeira embarcación destas características coa que conta o clube. A súa adquisición supón un paso importante para seguir avanzando hacia un club máis inclusivo e con capacidade para ofrecer novas oportunidades de práctica deportiva.

Parte do material incorporado polo clube

Parte do material incorporado polo clube / C.P Río Verdugo

Os novos K1 de iniciación permitirán tamén dispoñer de máis embarcacións para cursos e actividades de promoción deportiva, facilitando que un maior número de nenos e nenas poidan achegarse ó piragüismo e descubrir este deporte desde cativos.

Noticias relacionadas

En palabras da presidenta, continuar espallando este deporte entre os máis novos e fomentar a práctica deportiva dende a base, son os principais obxetivos do CP Río Verdugo, máis aló dos resultados nas competicións, excelentes por outra parte. A colaboración con ENCE ao abeiro do seu plan Social 2025 permite unha mellora sustancial dos recursos cos que contan para acadar estes obxetivos.

Fuente: Faro de Vigo

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere Manuel Peleteiro Ramos, hijo de los fundadores del Colegio Peleteiro de Santiago
  2. Medio Ambiente detecta un auge de la pesca eléctrica en los ríos gallegos: «No me esperaba que hubiese tanto furtivismo de este tipo»
  3. Las nueve medidas con las que el candidato del PP Borja Verea quiere convertir Santiago en 'la mejor capital de Europa' para las familias
  4. El primer bar vikingo de Santiago abre con un barco a tamaño real como barra: 'Va a ser algo nuevo en la ciudad
  5. De perseguir autógrafos en Lavacolla a levantar la Copa del Mundo: Borja Iglesias vuelve a casa para ser homenajeado
  6. Dos jóvenes acaban en el hospital tras sufrir violentas agresiones en las fiestas de A Mercé de Conxo
  7. Hallan en el convento pontevedrés de Santa Clara un cerebro saponificado, restos de niños y el cadáver de un capellán
  8. Santa Minia de Brión 2026: Luar na Lubre, Olympus y Finisterre en la primera edición como Fiesta de Interés Turístico de Galicia

James Rodríguez anuncia su retirada de la selección colombiana

James Rodríguez anuncia su retirada de la selección colombiana

Fuentes próximas al Papa confirman que se está trabajando en su visita a Santiago: barajan dos fechas

Fuentes próximas al Papa confirman que se está trabajando en su visita a Santiago: barajan dos fechas

Quejas por retrasos de más de 45 minutos en los autobuses urbanos de Santiago: "Cuando llegó, iba lleno"

Quejas por retrasos de más de 45 minutos en los autobuses urbanos de Santiago: "Cuando llegó, iba lleno"

La jornada 6 de LaLiga EA Sports, en imágenes

La jornada 6 de LaLiga EA Sports, en imágenes

Convertir el toxo en pienso para vacas y astilla para generar calor: el proyecto que rescata un recurso que el rural de Galicia dejó de aprovechar

Convertir el toxo en pienso para vacas y astilla para generar calor: el proyecto que rescata un recurso que el rural de Galicia dejó de aprovechar

Padrón e Rianxo, máis cerca nas Festas da Guadalupe

Padrón e Rianxo, máis cerca nas Festas da Guadalupe

El vertido de purín de Tordoia afecta ya a tres ríos y la Xunta despliega barreras para evitar que llegue al Tambre

El vertido de purín de Tordoia afecta ya a tres ríos y la Xunta despliega barreras para evitar que llegue al Tambre

Tebas pide "repensar" la candidatura del Mundial 2030 si la final es en Marruecos

Tebas pide "repensar" la candidatura del Mundial 2030 si la final es en Marruecos
Tracking Pixel Contents