O clube piragüismo Río Verdugo afronta con optimismo a tempada 26/27
O clube de piragüismo de Pontesampaio destina os fondos recibidos por ENCE á compra de novos equipos para mellorar a formación dos máis xóvenes e promover o deporte
Redacción
Co comezo do curso escolar, comeza tamén un ano máis a actividade do CP Río Verdugo, despois dun breve parón estival tras os campionatos de España celebrados en Asturias. Estes campionatos trouxeron o clube que ten as súas instalación en Pontesampaio, un bo número de medallas en diferentes categorías. Nada disto sería posible sen a dedicación das persoas que invirten neste clube e neste deporte moito do seu tempo libre, participando das actividades de dirección e nada de isto sería posible tampouco sen un aporte económico que se fai imprescindible para poder competir e fomentar ao mesmo tempo a actividade.
Os integrantes da xunta directiva do clube así nolo trasladan agradecendo a ENCE a axuda aportada dentro do seu Plan Social 2025 que lles permite seguir impulsando o deporte base. Unha axuda, nos conta, de 8.000 euros no marco da VI Convocatoria do Plan Social ENCE 2025 que permitirá arrancar a nova tempada con máis medios e mellores recursos tanto para os socios coma nos cursos de iniciación do piragüismo.
Con esta financiación, o Río Verdugo puido incorporar tres K1 de iniciación, dous K1 de competición, un deles paracanoe, e un ergómetro. O K1 de competición de paracanoe destaca entre o resto de adquisicións convertíndose na primeira embarcación destas características coa que conta o clube. A súa adquisición supón un paso importante para seguir avanzando hacia un club máis inclusivo e con capacidade para ofrecer novas oportunidades de práctica deportiva.
Os novos K1 de iniciación permitirán tamén dispoñer de máis embarcacións para cursos e actividades de promoción deportiva, facilitando que un maior número de nenos e nenas poidan achegarse ó piragüismo e descubrir este deporte desde cativos.
En palabras da presidenta, continuar espallando este deporte entre os máis novos e fomentar a práctica deportiva dende a base, son os principais obxetivos do CP Río Verdugo, máis aló dos resultados nas competicións, excelentes por outra parte. A colaboración con ENCE ao abeiro do seu plan Social 2025 permite unha mellora sustancial dos recursos cos que contan para acadar estes obxetivos.
Fuente: Faro de Vigo
- Muere Manuel Peleteiro Ramos, hijo de los fundadores del Colegio Peleteiro de Santiago
- Medio Ambiente detecta un auge de la pesca eléctrica en los ríos gallegos: «No me esperaba que hubiese tanto furtivismo de este tipo»
- Las nueve medidas con las que el candidato del PP Borja Verea quiere convertir Santiago en 'la mejor capital de Europa' para las familias
- El primer bar vikingo de Santiago abre con un barco a tamaño real como barra: 'Va a ser algo nuevo en la ciudad
- De perseguir autógrafos en Lavacolla a levantar la Copa del Mundo: Borja Iglesias vuelve a casa para ser homenajeado
- Dos jóvenes acaban en el hospital tras sufrir violentas agresiones en las fiestas de A Mercé de Conxo
- Hallan en el convento pontevedrés de Santa Clara un cerebro saponificado, restos de niños y el cadáver de un capellán
- Santa Minia de Brión 2026: Luar na Lubre, Olympus y Finisterre en la primera edición como Fiesta de Interés Turístico de Galicia