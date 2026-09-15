El Valencia resucita sin Corberán y toma aire en Vitoria

El Valencia ha logrado este martes la primera victoria de la temporada ante el Deportivo Alavés (0-1), con Óscar Sánchez como técnico interino tras la destitución de Carlos Corberán. El club levantino continúa sus gestiones para encontrar nuevo entrenador tras la renuncia de Ernesto Valverde. Javier Aguirre parece ahora el mejor posicionado para tomar las riendas del equipo después de parón de selecciones.

En el primer encuentro de la 'era postCorberán', el equipo 'che' arrancó con fuerza en Mendizorroza, presionando arriba e incluso viendo puerta a los 18 minutos en una acción con disparo de rosca de Arnaut Danjuma, posteriormente anulada por un milimétrico fuera de juego del extremo neerlandés. Poco a poco, el cuadro vasco fue ganando peso en el partido, aunque su mejor ocasión se hizo esperar hasta cinco minutos antes del intermedio, en un remate desviado de Toni Martínez.

Jugadón de Javi Guerra

Ya en la segunda parte, Ville Koski apareció para evitar un peligroso chut de Javi Guerra que encontró la réplica en Toni Martínez, quien no halló portería tras ganar el uno contra uno ante Justin de Haas. En el intercambio de golpes, los valencianistas salieron victoriosos.

Fue en el minuto 78 cuando Javi Guerra fabricó una magnífica jugada individual que completó asistiendo a Luis Rioja, que se coló entre los centrales para picar el esférico ante la salida de Antonio Sivera. Tras el tanto, el exjugador alavesista entre 2019 y 2024 abandonó el campo lesionado.

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De esta manera, el Valencia pone fin a una racha de cuatro derrotas seguidas y consigue su primer triunfo del curso para sumar cuatro puntos que le permiten abandonar las posiciones de descenso. El Alavés, mientras, cae por segundo partido consecutivo, aunque se mantiene cuarto con diez unidades.

Ficha técnica 0 - Alavés: Sivera, Ángel Pérez (Aleñá, min. 85), Valentini, Tenaglia, Koski, Abde Rebbach (Miguel, min. 85), Blanco (Guevara, min. 85), Ibáñez, Denis Suárez (Yusi, min. 67), Lucas Boyé y Toni Martínez (Mariano, min.67). 1 - Valencia: Dimitrievski; Maffeo (Arnau, min. 82), Pepelu, De Haas (Córdoba, min. 82), Gayà; Mayol, Guido (Otorbi, min. 70), Ugrinic, Danjuma; Javi Guerra y Duro (Rioja, min. 63; Vázquez, min. 82). Árbitro: Miguel Sesma (Comité riojano). Amonestó con tarjeta amarilla a los locales Blanco (min. 21) y a los visitantes Guerra (min. 21), Pepelu (min. 45+2), Mayol (min. 52) y Guido (min. 61). Gol: 0-1, min. 78: Rioja. Incidencias: Partido correspondiente a la sexta jornada de LaLiga EA Sports en el estadio de Mendizorroza de Vitoria ante 16.161 espectadores. Antes del encuentro el técnico local, Quique Sánchez Flores, recibió el premio que le acredita como mejor entrenador del agosto. Abde Rebbach también recibió una camiseta conmemorativa al disputar cien partido con el conjunto vitoriano.

Fuente: El Periódico