El Xacobeo, último test del Monbus Obradoiro a la espera de Abogidi

El Monbus Obradoiro afrontará este domingo en Sar su último examen antes de regresar a la Liga Endesa. El conjunto de Diego Epifanio recibirá al Unicaja en el Trofeo Xacobeo, a partir de las 12.30 horas, en un encuentro que servirá además como presentación ante su afición y que llega a menos de una semana del estreno liguero frente al MoraBanc Andorra.

El Obra encara la cita después de una pretemporada marcada por las ausencias y por una plantilla que todavía no ha podido trabajar al completo. Los santiagueses comenzaron su preparación con una derrota frente al Leyma Coruña en Vilagarcía (82-89), reaccionaron en Gijón con un triunfo convincente ante el Joventut (96-77) y cayeron después ante el Río Breogán en las semifinales de la Copa Galicia (81-84). En el EncestaRías, ya con más internacionales incorporados, perdieron frente al campeón Valencia Basket (95-108) y cerraron el torneo con buenas sensaciones tras superar con claridad al Alba Berlín (105-86).

La semana estará también pendiente de Álex Galán. El alapívot recibió un golpe en los primeros compases del duelo ante el Valencia y no volvió a participar en el torneo. Por el momento, el percance no invita a levantar alarmas, pero el club deberá concretar su evolución y su disponibilidad para el domingo. Su posible ausencia adquiriría además una importancia especial por la configuración actual del juego interior, ya que reduciría las opciones de Epi en la posición de cuatro.

A la espera de Abogidi

Sobre todo, el club espera por Efe Abogidi. El interior nigeriano todavía no ha llegado a Santiago, pendiente de resolver los trámites administrativos que retrasan su incorporación. A día de hoy tampoco existe una fecha confirmada para su llegada, aunque desde el club apuntan que debería producirse esta semana. Cada jornada que pasa estrecha el margen para que pueda aclimatarse a la ciudad, conocer los sistemas de Epi y generar automatismos con sus compañeros antes del debut en Andorra, previsto para el sábado 26 de septiembre.

El Trofeo Xacobeo será así la última oportunidad para medir el estado del equipo antes de que comiencen los partidos oficiales y también la primera ocasión para que Sar vea al nuevo proyecto con la plantilla prácticamente recompuesta. Enfrente estará un Unicaja también en construcción, ahora dirigido por Txus Vidorreta, que ha vencido durante su preparación al Melilla (67-105), al Caja 87 (86-61) y a La Laguna Tenerife (80-76), antes de sufrir una dura derrota ante el Real Madrid (74-113) en el Torneo Costa del Sol. Los malagueños todavía tendrán una prueba más antes de viajar a Compostela, este jueves frente al UCAM Murcia en Jaén. Las entradas están a la venta en trofeoxacobeo.foroentradas.es.

Más allá del resultado, el encuentro permitirá comprobar hasta qué punto ha avanzado un Obradoiro que fue creciendo con la llegada de los internacionales Soriano, Agada, Brito y Meindl, pero que sigue esperando una pieza llamada a tener peso en su rotación interior. El Xacobeo será el último ensayo. Y el reloj, especialmente para Abogidi, ya corre hacia la ACB.