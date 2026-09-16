Los jóvenes de Galicia desafían el calor y el bajo caudal de río Órbigo para proclamarse subcampeones de España de pesca a mosca

La selección juvenil gallega de pesca a mosca volvió a subir un año más al podio, repitiendo la medalla de plata de 2025 al conseguir nuevamente el subcampeonato, en esta ocasión en las exigentes aguas del río Órbigo, en León. De este modo, la cantera de la pesca gallega sigue al más alto nivel en España, con opciones de llevar al Mundial de 2027 a algunos de sus pescadores, como ya ocurrió este año en Irlanda. El equipo gallego, integrado en esta ocasión por Lucas Gómez Fierro, Pablo Gómez Fierro, Román García Lorenzo y Lucas Pavón Sanmartín, lleva años sin bajarse del podio.

El XXIX Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de Salmónidos Mosca (Categoría Juventud), impulsado por la Federación Española de Pesca y Casting (FEPYC), se disputó durante dos días en el EDS de Santa Marina del Rey y en una parte del coto de Sardonedo, dos escenarios que pusieron a prueba a la treintena de deportistas de siete autonomías, ya que se trata de tramos muy pescados donde a estas alturas de la temporada las truchas desconfían mucho más. Si a esa dificultad se suma el exceso de calor (más de 30 grados en las horas centrales) y la bajada de caudal del río por cuestiones de riego, la realidad es que fue uno de los Nacionales más complicados y con menos capturas de los últimos años.

Las aguas bajas y cristalinas dificultaron la pesca / ECG

Finalmente, la selección de Aragón se proclamó campeona tras adelantar en la última de las cuatro mangas a Galicia, que lideró el Nacional durante la mitad de la prueba. Aunque la rotación de tramos en el sorteo no fue la mejor para los gallegos, los cuatro integrantes de la selección acabaron demostrando su nivel y aguantaron la segunda posición, mientras que los anfitriones, Castilla y León, completaron el podio.

En cuarto lugar acabó Euskadi, tras una excepcional remontada, mientras que quinta fue la selección de Cataluña y sexta la de Extremadura, con pescadores muy jóvenes. También destacó la actuación del representante de La Rioja.

A nivel individual, el campeón fue el pescador local, de Astorga, Pablo Álvarez Carracedo, seguido del aragonés Mateo Broc y del catalán Genis Troguany.

Santiago se lleva parte del éxito con la actuación de su pescador Román García

La selección juvenil de Galicia estuvo integrada por el mundialista Lucas Gómez Fierro y por su hermano Pablo Gómez Fierro, así como por el compostelano Román García Lorenzo y por el monfortino Lucas Pavón Sanmartín, que además debutaba este año en competición oficial.

El equipo estuvo capitaneado por otro ourensano, Óscar Rodríguez, que fue una pieza clave durante los cuatro días de concentración en Santa Marina del Rey y Hospital de Órbigo. Además, el combinado de la Federación Galega de Pesca contó con el apoyo para la preparación del Nacional de pescadores como David Arcay, Socastro, Javi López o Jesús Bolaño, este último encargado de las jornadas de tecnificación impulsadas por la propia Federación en Rois y Silleda y que se desplazó los días previos a la competición a León.

El éxito de Galicia tiene más mérito si cabe porque acudió al Nacional con una de las selecciones más jóvenes, ya que Román García y Lucas Pavón tienen 13 años y Pablo Gómez 15, en un campeonato que va desde los 12 a los 18 años.

La veteranía la puso Lucas Gómez, campeón de España en 2025 y que en el Órbigo logró un meritorio cuarto puesto a nivel individual y el premio a la captura mayor con una trucha de 53 centímetros.

Román García recibe el diploma de Juanma García / ECG

También destacó el joven compostelano Román García Lorenzo, del Club O Barbanza, que acabó sexto en la general y quinto entre los deportistas de alta competición, tras una buena remontada que lo posiciona entre las jóvenes promesas del deporte en España.

Completaron la actuación de la selección Lucas Pavón, que se coló en el puesto 14 y ascendió a alta competición en su año de debutante; y Pablo Gómez, que terminó en el puesto 18.