Santiago Tarrío asalta Portugal agarrado al sueño de la élite

El golfista gallego Santiago Tarrío, natural de Touro y muy vinculado al Club de Golf Val de Rois, afronta el tramo decisivo de la temporada 2026 con la mirada fija en el gran objetivo del año, que no es otro que recuperar su estatus de pleno derecho en la primera división del golf mundial.

Tras un exigente calendario veraniego que ha puesto a prueba su consistencia, el jugador de Touro se encuentra firmemente posicionado en la batalla y habitando la zona noble de la Road to Mallorca, dependiendo de sí mismo para materializar el ansiado ascenso al DP World Tour.

La campaña del gallego ha estado marcada por la regularidad competitiva a lo largo de los 19 torneos disputados, destacando de forma brillante a mitad de año en el Infortar Estonian Challenge, donde una sobresaliente tarjeta de 12 bajo par en el moving day le otorgó un impulso gigante.

A ese gran despliegue en tierras estonias se sumaron actuaciones muy sólidas durante la gira veraniega, encadenando cortes superados y peleando los puestos de privilegio en eventos de gran nivel como el irlandés Irish Challenge, el finlandés Vierumäki Finnish Challenge y el sueco Dormy Open.

Aunque este último fin de semana en el English Trophy de Reading concluyó con un discreto puesto 69, el balance general de la temporada consolida a Tarrío como uno de los nombres a tener en cuenta para el esprint de otoño.

El camino del jugador del Val de Rois en esta recta final se cruza con una competencia feroz en la zona alta de la clasificación, donde se miden las fuerzas de los mejores talentos del circuito de plata. El sueco Christofer Blomstrand lidera la tabla con firmeza gracias a sus tres victorias del año, seguido muy de cerca por el también español Pablo Ereño, quien se sitúa segundo tras firmar una campaña espectacular de regularidad, y el sudafricano MJ Daffue en el tercer escalón del podio provisional. Encontrándose Tarrío en la posición 22 con 445 puntos, el corte del codiciado top 15 que otorga los billetes directos a la máxima categoría europea se presenta como un reto exigente pero perfectamente alcanzable.

La frontera de la promoción la marca actualmente de forma provisional el neerlandés Dion Hermes en la decimoquinta plaza, una barrera que el jugador de Rois tiene a una distancia de apenas siete puestos y un puñado de puntos que se pueden recuperar de un plumazo en las próximas citas del calendario.

Para Tarrío, la presión de esta lucha no es un territorio desconocido, ya que cuenta con el valioso respaldo de su experiencia en los campos más exigentes del planeta golf. El jugador gallego ya sabe lo que es ganarse la tarjeta del circuito principal tras su brillante temporada de 2021 en el Challenge Tour, donde finalizó tercero en la Road to Mallorca tras levantar los trofeos del Czech Challenge y del Challenge de España. Aquella gesta le abrió las puertas de un exigente periplo en el DP World Tour durante las temporadas posteriores, compitiendo de tú a tú en escenarios históricos como el Open de France en Le Golf National, el Andalucía Masters en Sotogrande o el prestigioso Alfred Dunhill Links Championship en los enlaces de St Andrews. Ese bagaje acumulado en la élite y la memoria de haber resuelto con éxito situaciones de máxima tensión competitiva suponen su mejor arma psicológica frente a rivales menos curtidos en los momentos de la verdad.

La hoja de ruta hacia la gloria definitiva está trazada y pasará de inmediato esta misma semana por el prestigioso Open de Portugal, cita histórica que regresa tras casi tres décadas al recorrido de PGA Aroeira 1, en las inmediaciones de Lisboa. Este emblemático trazado portugués se caracteriza por ser un campo técnico y exigente, rodeado por un frondoso bosque de pinos y con greenes fuertemente protegidos que demandan una gran precisión desde el tee de salida para evitar el castigo de los árboles. Santiago Tarrío iniciará su andadura en tierras lusas este jueves partiendo en el bloque vespertino a las 12:40 hora local, compartiendo partido con dos duros rivales del circuito con los que buscará imponer su ritmo desde los primeros hoyos.

Después de esta parada, el circuito emprenderá el viaje hacia los Emiratos Árabes Unidos para el Abu Dhabi Challenge, antes de trasladarse al continente asiático con la disputa del Hainan Open y el Hangzhou Open en China, las dos últimas paradas de la temporada regular que servirán de filtro definitivo.

El gran desenlace de esta intensa historia tendrá lugar en el majestuoso Club de Golf Alcanada, en Mallorca, donde la Rolex Grand Final reunirá en exclusiva a los 45 mejores golfistas del año del 29 de octubre al 1 de noviembre.

Diseñado por el legendario arquitecto Robert Trent Jones Jr., Alcanada es un recorrido costero rompedor de 6.571 metros de longitud que se integra de manera impecable en el paisaje balear, flanqueado por pinos y olivos antiguos. El campo destaca por sus imponentes vistas al mar y al faro de la isla de Alcanada, pero sobre todo por su complejidad estratégica: sus complejos búnkeres de calle y unos greenes con caídas muy sutiles exigen una lectura perfecta y premian la inteligencia táctica por encima de la pura distancia.

Con los torneos asiáticos añadiendo 2.750 puntos y una final balear que pone en juego una bolsa masiva de 4.000 puntos, el destino de Santiago Tarrío está completamente en sus manos, sabiendo que su juego se adapta a la perfección a los exámenes más rigurosos del continente europeo. n