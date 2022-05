A Andaina Os Cen do Barbanza supera xa os 230 rexistrados a un mes da proba

Despois de dous anos nos que por culpa da pandemia houbo que susender a proba os días os días 25 e 26 de xuño de 2022 volverá a disputarse a única proba de cen mil metros que forma parte da Copa Galega de Andainas. Trátase da sétima edición dos Cen Quilómetros do Barbanza que este ano terá a súa saída ás 16horas do sábado 25 no concello de Lousame (A Coruña), completándose o ciclo dos sete municipios do Barbanzar, con eses máis de 24 meses de retraso por culpa das restriccións provocadas polo avance do Covid-19.

Nas edicións anteriores a saída e a chega, tráse dunha proba circular foron en A Pobra, Boiro, Rianxo, Porto do Son, Noia e Ribeira. En esta ocasión corresponde a Lousema ser o concello anfitrión dunha actividade deportiva que foi crecendo de forma importante pasando de apenas un cento de andaregos participantes no seu primeiro ano ata o obxectivo de acadar os trescentos, tope máximo previsto pola organización. Un reto nada fácil polas características e a dureza dunha andaina deste tipo.

É unha proba non competitiva que se poderá realizar correndo ou andando, sen ningún tipo de restrición, sempre que se cumpran uns tempos de paso mínimos nos controis (aproximadamente o 4,5 kilómetros por hora para entrar dentro das 24 horas, tempo máximo.

Cando aínda falta algo máis dun mes para que teña lugar esta andaina de 100 quilómetros xa hai rexistrados 232 andaregos, dos cales 192 son homes e 40 mulleres, moi preto do obxectivo fixado pola organización de que un 20% do total sexan andaregas.

Entre os rexistrados a maioría son galegos aínda que hai atletas que virán desde outras comunidades como Cataluña (que conta con case unha vintena de participantes), Euskadi, Cantabria, Murcia, Comunidade Valenciana, Madrid e Castela e León, xunto uta representación de Portugal, Suiza e un chileno residente en Vigo.

Un dato que vén certificar o éxito desta actividade organizada polos Itrekkers Barbanza-Sar, liderados por Fran Alcalde, o seu presidente, sobre un circuíto deseñado por Xavi Boullón, director técnico da proba.

Esta andaina de cen quilómetros sae de Lousame e pasa polos concellos de Rianxo, Boiro, A Pobra, Ribeira, Porto do Son, Noia e regresa ao momento de saída. O percorrido estará completamente balizado e realizarase por camiños, sendas, pistas forestais e en pequena proporción (un 10%), asfalto. Haberá 3.000 metros de subida acumulada e contará con dez avituallamentos o longo do percorrido: cinco liviáns (líquido e froita) e outros tantos con máis comida sólida (sándwichs, etc.). No avituallamento do quilómetro 37 haberá unha cea quente para os participantes,

Como queda dito o tope máximo de participantes serán trescentos e os organizadores esperan achegarse a esa cifra cando ainda resta un mes para a sua celebración e ata o quince de xunio permanecerá aberta a posibilidade de inscribirse.

CAMINATA POR PARELLAS. Moito máis liviano será a andaina que se disputará o próximo 4 de xuño, organizada pola Asoc. Colectivo Remonte e a concellería de deportes celebrarase no coneello de Roiss a 14ª edición da tradicional Camiñata de parellas, que este ano presenta un percorrido de quince quilómetrón (con máis de 8 inéditos).

Rematar decindo que este pasad sábado a Federación Galega de Montaña realizou en Vigo o acto no que se agasallaba aos mellores andaregos do ano 2019. Nesta cita dos menbros dos trekkers, Arturo Reboyras e Eduardo Autran Losada, os únicos que completaron as doce probas da Copa Galega de Andainas, incluida a de 100 quilómetros do Barbanza