A Carreira de Castiñeiras honra a Juan Vidal Pérez

RIBEIRA O 25 de abril disputarase a I Carreira de Castiñeiras Memorial Juan Vidal Pérez, con cinco quilómetros de percorrido pola contorna da praia do Castro. A proba foi presentada no parque de Punta do Castro pola concelleira de Deportes Juana Brión, por Raquel Barba, da ANPA do Colexio Sagrado Corazón de Jesús de Castiñeiras, e por Abraham Benítez, organizador do evento.

A inscrición realízase no enderezo web inscripciones.galitiming.com/inscripcion/i-carreira-de-castineiras-memorial-juan-vidal-perez/?lang=es. REDACCIÓN