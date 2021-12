A Comisión Galega de Control da Violencia aborda 7 novos expedientes na oitava reunión

Santiago. O secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete Lasa, presidiu no día de onte a oitava reunión da Comisión Galega de Control da Violencia desde que foi constituída para dar resposta ás denuncias e incidentes naquelas competicións deportivas oficiais nos ámbitos autonómico, provincial, zonal ou local.

Na reunión mantida este luns estudáronse sete novos expedientes nas modalidades de fútbol e automobilismo. Máis polo miúdo tratouse das ameazas proferidas polo pai dun xogador a outro xogador nun partido de fútbol xuvenil; percorrer a pé parte da vía delimitada con motivo do Rali de Ourense e saír do tramo pechado e cruzar pola estrada coa proba en curso no Rali do Lacón. Ademáis, tamén se abordou unha disputa e unha presunta agresión do público a un xogador de fútbol sala, así como os insultos proferidos polos afeccionados a un árbitro de fútbol nun partido de cadetes.

O secretario xeral para o Deporte e presidente da Comisión Galega de Control da Violencia, José Ramón Lete Lasa, insistiu durante a súa intervención, unha vez máis, na “responsabilidade na salvagarda dos valores esenciais no deporte”. Ademais, o mandatario galego non dubidou en unir este deber cos clubs, coas entidades deportivas e coas federacións, así como ás persoas organizadoras de competicións e espectáculos tal e como marca a Lei 3/2012, do 2 de abril, do Deporte de Galicia. ECG