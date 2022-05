A Copa de España de Ciclismo Elite-Sub 23 vai a Vigo o domingo

O secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete Lasa, participou este mércores xe na presentación da última proba da Copa de España de Ciclismo Elite-Sub 23 que pasa por segundo ano consecutivo por Vigo e que está organizada polo Club Ciclista Rías Baixas. O mandatario galego destacou o bo nivel do ciclismo galego que tamén acolleu a penúltima proba da Copa de España o pasado fin de semana coa celebración da Clásica de Pascua – Ruta Xacobea en Padrón organizada polo Club Ciclista Padronés-Aluminios Cortizo.

Lete Lasa lembrou como en 2019, tras unha reunión con José Luis Chamorro, ambos dirixentes decidiron apostar pola ampliación das citas da Copa de España en Galicia, e como a celebración en Vigo en 2021 foi o primeiro grande evento deportivo feioto levado a cabo tras a pandemia coa realización de medio milleiro de tests, a creación de burbullas sanitarias ou a aplicación dos protocolos FisiCovid.

Lete Lasa agradeceu ao ciclismo en particular e ao deporte galego en xeral todo o seu traballo durante a pandemia que permite que hoxe “contemos cunha situación mellor incluso que a que había antes”. Neste sentido cifrou nun 8% o aumento das licenzas de ciclismo que se incrementaron ata as 8.500. O responsable do deporte galego destacou tanto “a beleza como a dureza” da última proba da Copa de España que subirá montes como o Galiñeiro, a Grova ou o Aloia e que será a proba con maior distancia (190 quilómetros) e con maior desnivel acumulado (4.200 metros). Será unha oportunidade inmellorable para, dixo, poñer de manifesto o “incrible potencial dos equipos galegos” entre os que se atopa o Club Ciclista Rías Baixas (vencedor do ranking Elite-Sub 23 no 2021).

A XUNTA LAMENTA O PASAMENTO DE ALFONSO POSADA O secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete Lasa, lamentou este mércores o falecemento de Alfonso Posada, “un home que foi todo o que se pode ser no deporte” e que destacou polas súas facetas de atleta, xuíz, adestrador, fundador e presidente do Celta Atletismo e mesmo cronista do atletismo no Faro de Vigo.

“A de Alfonso é unha perda irremediable dunha persoa fortemente comprometida con todo o deporte que se facía en Galicia”, a súa vida e o seu traballo foron un legado moi importante para o desenvolvemento do atletismo, en particular, e de todo o tecido deportivo, en xeral. Lete Lasa mandou mensaxe de ánimo a todo o atletismo olívico e aos familiares e achegados.

En 2013, recibiu da man do presidente da Xunta a distinción ao mérito deportivo de Galicia que recoñece ás persoas e institucións que destacan pola súa labor a favor da promoción e o fomento do deporte e a educación física.