“A cualquier futbolista santiagués le gustaría jugar en el Vista Alegre”

Rubén Pérez (Santiago, 1988) se dará el lujo de defender al equipo de su barrio en Tercera División. Su misión será la de poner su experiencia al servicio del Vista Alegre Estudiantil y portar el brazalete de capitán.

“Cuando me comentan el proyecto, me comentan esa posibilidad, por el arraigo de la ciudad, el conocimiento del club, de la historia que pueda tener el Vista Alegre. Yo me pongo a disposición del equipo para ayudar a la gente joven y al club. No sé eso cómo va a quedar, tendrá que haber un consenso entre los jugadores y el entrenador, pero yo me pongo a disposición del club y es un orgullo para mí”, valora Rubén en cuanto a su probable capitanía.

El proyecto, precisamente, fue lo que convenció a Rubén desde el primer instante para embarcarse en esta nueva etapa. “Es un proyecto que no había y un equipo emblemático de la ciudad y del barrio, para más inri. Creo que a cualquier futbolista santiagués, como soy yo, le gustaría jugar en el equipo de Santiago, y más si eres del barrio de Vista Alegre”, afirma.

Después de haber militado varias temporadas entre Preferente y Tercera, Rubén Pérez está llamado a guiar a los más jóvenes desde su experiencia. “En una categoría como Tercera División la experiencia es muy importante”, —reconoce. “En una mezcla de veteranía y juventud los que llevamos un poco más de tiempo tenemos la misión de ayudar en todo lo posible a la gente más inexperta”.

Rubén promete entrega —“soy un jugador que siempre lo da todo en el campo”— y polivalencia, pudiendo adaptarse a cualquiera de las dos bandas como interior: “Soy intenso, me gusta jugar la pelota, soy rápido, muy polivalente, me puedo adaptar a varias posiciones”.

Después de ascender con el CD Belvís a Primera Regional, Rubén dará el salto a Tercera División el próximo curso, si bien no teme la diferencia de categoría. “Realmente yo llevo desde los 16 años jugando en Preferente y Tercera. Este año, por circunstancias personales, no me era posible estar en una liga más competitiva, con más días de entrenamiento. Tuve que hacer un paréntesis este año, pero nunca dejando el fútbol, el entrenamiento era bueno, yo me cuidaba... En ese aspecto no creo que sea mucho impedimento el salto de categoría porque ya tengo bastantes años de experiencia en estas divisiones”, explica.

Para volver a Tercera aún quedan meses, pero lo que tiene claro Rubén es que en la próxima liga no quiere encontrarse al Compos: “Si por desgracia no pudiera ascender, un derbi en la ciudad sería muy bonito. Pero ojalá no lo podamos jugar porque el Compostela esté en 2.ª B”.