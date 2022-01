A EFM Boiro presenta a a súa nova equipación

FÚTBOL A Escola de Fútbol Municipal de Boiro (EFM Boiro) presentou o pasado mércores a nova equipación dos equipos xunto cos principais patrocinadores, o Concello de Boiro e Jealsa. Á presentación, que se realizou na contorna do edificio das Colonias de Praia Xardín asistiron o tenente de alcalde, Luís Ruiz, a concelleira de Deportes, Dores Torrado, a directora de Relacións Institucionais de Jealsa, Margarita Hermo, o presidente da EFM, José Enrique Maneiro, e representantes do equipo feminino e as categorías inferiores. ECG