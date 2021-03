A Federación Galega de Atletismo chega aos 100

CENTENARIO Este sábado non foi un día máis na Federacion Galega de Atletismo. O organismo autonómico celebrou a súa Asemblea Xeral na Cidade da Cultura de Santiago precisamente no día no que celebra o centenario da súa constitución. Hai xa un século que se constituía a FGA co obxectivo de organizar, regular e xestionar un deporte que contaba con notoria importancia e que viña de establecer a creación apenas dous anos antes, da Real Federación Española de Atletismo.

O 1921 foi a nivel internacional un ano que marcaba o comezo dunha década na que comezaba a percibirse no ambiente social un cansazo de desgrazas, e unhas ganas xeneralizadas de ilusión, esperanza e optimismo. O mundo acababa de saír tanto dunha gran contenda mundial, como dunha gran pandemia, e estaba desexoso dun novo modelo de vida e sociedade. Con todo, as axitacións sociais e políticas estaban á orde do dia marcando a axenda dun país, España e dunha futura comunidade autonóma, Galicia de maneira importante. Neste contexto, nos salóns da Sociedade Coral de La Oliva, un 27 de abril as 21.00 horas, Manuel de Castro, Enrique Banlle e Joaquín Freixeiro, xunto con Fernando Montero, Antonio Cuiñas e Antonio Teijeiro como delegados de clubes, poñen en vigor os estatutos e nomean como presidente a Enrique Bantle. ecg