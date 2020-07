A Laracha aposta polo baloncesto

CAMPUS Ao longo deste verán A Laracha acollerá tres campus de baloncesto de diferentes características que se desenvolverán en instalacións municipais e para os que a inscrición xa está aberta. A primeira das iniciativas é a organizada por +Talento, xornadas de tecnificación para maiores de 12 anos. Quedan prazas dispoñibles para a fin de semana do 17 ao 19 de xullo (inscricións en mastalentobaloncesto.com). Do 13 ao 17 de xullo Tiro Libre propón adestramentos específicos para todas as idades (inscricións en tirolibresantigo.com/workout). Do 3 ao 7 de agosto celebrarase o terceiro campus do CB Laracha, para rapaces de 6 a 15 anos. Para inscribirse hai que contactar co club. ECG