A Popular Faro Roncudo regresa ó calendario coa

ATLETISMO EN PONTECESO. O 10 de abril, o Concello de Ponteceso levará a cabo a segunda edición da Popular Faro Roncudo, unha carreira pola estrada que transcorre por Corme, dende a Praza da Ribeira ata o lugar que lle dá nome, cuns 6,2 quilómetros aproximados de percorrido. A proba está aberta a todas as persoas maiores de 18 anos e que se encontren un pouco en forma. Iniciarase ás 11.00 horas e a meta pecharase ás 12.00. Os tres primeiros de cada categoría levarán trofeo e, o gañador e a gañadora absolutos, un premio especial. Do mesmo xeito, haberá un trofeo simbólico para o atleta e a atleta local de maior idade. As categorías inferiores correrán logo da absoluta e farano do seguinte xeito: Ás 12.15 h. sub-18 e sub-16, cunha distancia de 2 Qm. Ás 12.30 h. sub-14 e sub-12: 1 km.Ás 12.45 h. sub-10: 500 metros. Ás 13 h. sub-8: 200 m. Levarán medallas os tres primeiros de cada categoría e, no caso dos máis cativos, todos. A inscrición farase en www.carreirasgalegas.com ata o 7 de abril ou cando se esgoten as prazas. Na categoría absoluta hai unha participación máxima establecida de 250 atletas e na de menores de 150. A recollida dos dorsais e dos chips será desde as 09 h. da propia xornada na praza da Ribeira. Delegación Costa da Morte ECG