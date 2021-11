A Renato Tapia no le “quita el sueño” renovar su contrato, hasta 2024

Vigo. El internacional peruano Renato Tapia aseguró este miércoles que “no le quita el sueño” ampliar su vinculación con el Celta de Vigo porque todavía le restan dos años y medio de contrato con la entidad gallega, hasta el 30 de junio de 2024.

“Para mí es una ilusión continuar, ha sido poco más de un año y medio pero muy intenso y de mucha felicidad. Aquí encontré mi lugar en el fútbol, es donde mejor me siento. Pero no me quita el sueño renovar, tengo contrato hasta el 2024”, comentó en rueda de prensa.

Tras perderse el último partido ante el Villarreal por sanción -cumplió su primer ciclo de tarjetas amarillas-, Tapia espera regresar a la titularidad este sábado ante el Deportivo Alavés en Mendizorroza, donde espera un partido “difícil” porque se miden a un rival que llega “en un buen momento”.

El mediocentro no cree que haya “nerviosismo” en el vestuario celeste por la situación clasificatoria, aunque sí apuntó que necesitan mejorar su rendimiento en los inicios de los partidos.

“Tenemos que saber manejar nuestras emociones, salir desde el minuto cero a matar. Es lo que nos está faltando, no ser determinantes en momentos claves de los partidos”, avisó Tapia, que dijo estar “al cien por cien” tras superar la rotura fibrilar.

EUROPEO. El futbolista del Celta también confirmó que los trámites para conseguir la nacionalización holandesa están parados: “Es un tema que no manejo yo, lo manejan personas que están cerca de mí. Ha sido un tiempo de covid que se ha paralizado prácticamente todo. Espero retomarlo cuando se pueda y si no esperar si se puede sacar la española”. Y no pierde la esperanza de poder estar con Perú en el Mundial de Catar. D. M.