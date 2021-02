A RFGF e Gadis entregan 3 toneladas de alimentos da campaña do Nadal

SOLIDARIEDADE A Real Federación Galega de Fútbol e Gadis entregaron onte as máis de 3 toneladas de alimentos que foron recadadas na Campaña de Nadal Solidaria que organizou a Federación coa colaboración da empresa galega de alimentación.

Estes 3.000 quilos tradúcense no número de espectadores que seguiron as dúas xornadas do Boxing Day Solidario organizado polo Comité Galego de Adestradores da RFGF e nas que participaron Ramón Rodríguez Monchi, director xeneral deportivo do Sevilla FC; o técnico Quique Setién; o ex xogador de fútbol sala Paulo Roberto; e o actual mellor xogador do mundo de fútbol sala, o brasileiro Ferrao. Esta iniciativa solidaria contou con dous padriños de luxo: os galegos Lucas Vázquez e Vane Sotelo.

Ao acto de entrega na sede da RFGF acudiron Rafael Louzán, presidente da RFGF; os vicepresidentes Javier Vázquez e Fernando Iglesias; o presidente do Comité Galego de Adestradores e director da Escola, Iván Cancela; o delegado federativo Javier Reyes; a responsable de márquetin do grupo Gadisa, Iria Rodríguez; o presidente do Banco de Alimentos, José Pita; e a directora da Cociña Económica, sor Alicia Lourido. ecg