A Selección Galega sub-15 feminina, subcampioa de España en Cartaxena

A Selección Galega sub-15 feminina caeu ante Andalucía na gran final do Campionato de España que se celebrou onte no Municipal Ciudad Jardín de Cartaxena. As xogadoras de Vicky Vázquez cederon despois dun gran torneo, no que eliminaron a Madrid na ronda de semifinais.

Na final, o cadro andaluz mostrou a súa superioridade durante a primeira media hora de partido, na que lograron encarrilar o partido grazas a dous tantos en apenas cinco minutos. Alba Cerrato anotou o 0-1 nun man a man con Naiara e Carla Aguilar obrou o 0-2 no minuto 26 cun centro chute desde a banda dereita que se acabou coando na meta galega. Os dous tantos fixeron moito dano ás galegas, que tentaron reaccionar, pero apenas se aproximaron pola meta andaluza. Co 0-2 chegouse ao descanso no Municipal Ciudad Jardín de Cartagena. Tras o paso por vestiarios, Galicia tirou de caste e corazón para meterse no partido grazas a un tanto de Laura Santos á saída dun córner.

O combinado galego creceu grazas ao tanto e tivo máis pelota que na primeira parte. Foron arriba con todo e Ana Capelo tivo o empate no minuto 60 cun zapatazo de Ana Capelo que se marchou á dereita da meta andaluza. A selección tentouno ata o final, pero nunha contra acabou sentenciando a final cun tanto de Alba. “Orgullo, honra e admiración total a esta selección. Fixestes historia”, sinalaron dende a Federación Galega de Fútbol.

Na xornada do martes, a Selección Galega sub 15-fixo historia para o fútbol feminino galego, tras clasificarse para a gran final do Campionato de España de Seleccións Autonómicas, logo de eliminar á potente Madrid na quenda de penaltis e tras un partido non apto para corazóns débiles. “Histórico. Galicia xa está entre as máis grandes de España”, celebraron dende a Federación. A semifinal non defraudou. O guión foi o esperado, cunha selección madrileña protagonista con pelota e unha Galicia esperando a súa oportunidade. Houbo moito respecto nos primeiros compases, pero o choque foise rompendo co paso dos minutos e coa acumulación da fatiga.

As máis claras foron para Madrid, que se chegou a atopar ata en tres ocasiones coa madeira da meta defendida por Naiara, a última vez co empate no marcador e no engadido. Co resultado inicial chegouse ao descanso.

FESTA. Tras o paso polos vestiarios, Madrid foi arriba con todo, pero atopouse co muro galego e cos postes. Con todo, as madrileñas lograron poñerse por diante no minuto 65 grazas a un tanto de María Valladolid. Galicia, lonxe de tirar a toalla, esperou a súa oportunidade e tívoa cinco minutos máis tarde nunha rápida transición que acabou co de Luíta no segundo pau.

Na recta final, a semifinal converteuse nun correrrúas e Galicia sufriu o asedio madrileño. Con todo, co empate chegouse ao final do encontro. Na quenda de penaltis, Madrid botou unha pelota fóra e as nosas executaron todos os lanzamentos á perfección. Minerva anotou o definitivo e estalou a festa galega.