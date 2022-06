A Selic celebra o ‘sentimento branquiazul’ cun coloquio sobre a S.D. Compostela

O libro S.D. Compostela 1962-2022. Sesenta anos de sentimento branquiazul foi o protagonista deste xoves na Selic. Festival da Lectura a través do coloquio protagonizado polo seus autores, César e Lito Vila Baleato, o ex xogador e director da Biblioteca Pública Ánxel Casal, Jesús Torres, e o actual xogador da S.D. Compostela e curmán dos autores Roberto Baleato. No coloquio, que tivo lugar na Praza do Toural ás 17 horas, os autores explicaron o proceso de elaboración do libro. “A idea nace hai dous anos, cando o Compostela ascende a Segunda B”, comentaba Lito, “e lembro como Roberto despexa o balón e o árbitro pita e comeza a celebración na casa, o orgullo familiar e branquiazul”. A partir de aí, os irmáns deciden asumir a creación dun volume que celebre os sesenta anos da sociedade. “Como afeccionados tiñamos algún material gráfico na casa, recortes de momentos destacados”, explicou César Vila, “pero tamén tivemos acceso ao arquivo da S.D. Compostela, de El Correo Gallego...”. Un volume que consta, como explicou Lito Vila, de sete capítulos dispostos en orde cronolóxica que recollen desde a fundación da sociedade por parte de Ramón Castromil, a interrupción por mor da Guerra Civil, a reconstitución en 1962 e toda a historia até a actualidade. “Quixemos sobre todo documentar as dúas últimas décadas, que eran as que estaban menos recollidas”, recalcou Lito.

Roberto Baleato e Jesús Torres achegaron ao coloquio da Selic as súas experiencias como xogadores na S.D. Compostela. O director da Biblioteca Ánxel Casal quixo destacar que o volume recolle “a historia do club pero tamén a historia do fútbol da cidade e por tanto a historia de Santiago”, o que demostra “que se poden mesturar letras e fútbol”. O que fora xogador do Compos explicou que sempre viviu o fútbol como un xogo, pasou tres tempadas no filial e outras tres xa no equipo profesional e viviu “o fito máis importante da miña carreira”, que foi o ascenso á Segunda división, pero Torres destacou ademais que o seu paso polo Compos “tamén me configurou como persoa, non só como futbolista”. No seu momento, Roberto Torres, compartiu co público asistente unha anécdota do vestiario da S.D. Compostela protagonizada polo porteiro uruguaio Patricio Damián Guillén (Pato), que no día do seu aniversario, “o 28 de decembro, en lugar de convidar a uns pichos trouxo unha bolsa cun agasallo para cada un dos xogadores, uns calcetíns do Compos que eu levo gardados desde entón”.

A improvisación teatral e musical copou o Toural ás 18:30 horas da man de Diego Salgado, Jack Ruan, Víctor Castro e Roberto Lago, ImproVersados. Entre os dous músicos (Diego na guitarra e Jack nos teclados) e os dous actores (Víctor e Roberto) levaron a cabo un xogo co público do Festival da Lectura, no que dúas das persoas do auditorio debían colaborar con Víctor e Roberto lanzándolles unha palabra ao azar nun momento determinado. Pero a creación en directo non quedou aí e ImproVersados inspiráronse no verso e no Século de Ouro español para, de seguido, achegarse aos ritmos do rap.

E ás 20 horas, no mesmo lugar, as actrices Mónica Camaño, Inés Salvado e Xosé Barato amenizaron o final da xornada cunha lectura dramatizada de catro das obras editadas por Irmás Cartoné: A arañeira, de Joseph Roth; Cabalo baio, xinete pálido, de Katherine Anne Porter; O ganso salvaxe, de Mori Ogai; e Mathilda, de Mary Wollstonecraft Shelley. O paseo guiado desta tarde partiu ás 16:30 horas da Praza da Inmaculada. Tratouse de Compostela filmada, un paseo polos espazos da cidade que formaron parte de diversas producións audiovisuais, organizado por MAOS. Innovación Social e radioguiado.