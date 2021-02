A vueltas con el modelo de fútbol

EGO A TOPE Cuestionar la categoría de José Mourinho como entrenador, después de haberlo ganado todo, sería de cretinos, pero ello no quita para que el técnico luso, con muchos años ya en el oficio, siga sin asumir sus defectos y, sobre todo, siga con su ego a tope a pesar de que su equipo, el Tottenham, está realizando una discreta Premier League donde llegó a ir líder pero ahora mismo, tras la derrota a manos del West Ham, marcha lejos de los puestos de Champions, algo a lo que aspiraba a principio de temporada. Así, el portugués no se ha cortado a la hora de manifestar que “los métodos míos y de mi cuerpo técnico no tienen nada que ver con nadie en el mundo”. Y tanto, porque esos métodos no le están dando resultado.