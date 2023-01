A Xunta destina 7 millóns de euros para apoiar ás entidades deportivas

Santiago. A Xunta destinará neste ano 7 millóns de euros para o funcionamento das entidades deportivas da comunidade. Por unha parte, 2 millóns de euros en axudas ao desenvolvemento da actividade de clubs, sociedades anónimas deportivas, seccións deportivas e núcleos deportivos. A esta contía engádense os 5 millóns de euros que o Goberno galego reservará para a formalización de convenios con 59 federacións deportivas, co obxectivo de que estas entidades poidan levar a cabo a totalidade das súas funcións e actuacións.

O orzamento da convocatoria de axudas a clubs, sociedades anónimas deportivas, seccións deportivas e núcleos de adestramento deportivo especializado de Galicia para o desenvolvemento de actividades deportivas mantense neste ano en 2 millóns de euros, despois de ter subido un 5% en 2022 respecto ao exercicio anterior. Este importe divídese entre dúas liñas de axudas: máis de 1,9 millóns de euros ao desenvolvemento de actividades deportivas polos clubs, sociedades anónimas e seccións deportivas e os case 90.000 euros restantes a núcleos de adestramento deportivo especializado (NADE).

O ano pasado máis dun milleiro de entidades foron beneficiadas destas subvencións, a maioría, da primeira das liñas. A segunda delas vai dirixida aos seis centros NADE da comunidade, unha figura xurdida en 2020 pola que se regula o deporte de alto nivel, de alto rendemento e de rendemento deportivo de base de Galicia e que ten por finalidade a preparación técnico-deportiva orientada ao alto nivel ou ao alto rendemento deportivo.

A concesión de axudas para a actividade deportiva é unha actuación recorrente na programación anual da Administración autonómica con competencias na materia deportiva, cun investimento total de cerca de 29 millóns de euros desde 2009.

Ademais, a Administración autonómica asinará 59 convenios coas federacións deportivas por máis de 5 millóns de euros, un 8% máis que o importe destinado en 2022 e a dotación económica máis elevada da historia. Coa sinatura destes acordos, os cidadáns terán acceso á práctica da actividade deportiva federada, e un mellor servizo por parte das federacións deportivas galegas que poderán desenvolver de mellor xeito as súas funcións exclusivas.

Todas estas medidas forman parte do orzamento da Vicepresidencia Segunda para o ámbito deportivo en 2023, con máis de 44 millóns de euros que supoñen un incremento de case un 36% respecto a 2022 e unha contía récord.

Cómpre lembrar ademais que a Xunta continuará a inculcar á cativada desde idades temperás a importancia do deporte e dunha vida activa e saudable co programa Xogade (Xogos Deportivos Galegos en Idade Escolar) e co Plan Corresponsables, que sumaron case 130.000 participantes nas súas edicións deste 2022.

O programa Xogade agrupa toda a oferta deportiva e lúdica promovida pola Administración galega (escolar e federada) co obxectivo de levar a actividade a todos os concellos e brindarlles á rapazada a posibilidade de practicar e competir cos clubs e centros educativos de toda a comunidade. Por outra banda, o Plan Corresponsables puxo a disposición das familias galegas desde o verán actividades de animación socio deportiva. Redac.