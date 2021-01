A Xunta mantén o importe dos convenios coas federacións

Santiago. O Consello da Xunta deu luz verde aos convenios de colaboración que o Goberno galego, a través da Secretaría Xeral para o Deporte, asinará coas respectivas federacións deportivas. En total son 57 as federacións que xa teñen autorizados os seus convenios para realizar a totalidade das actuacións, actividades, funcións e tarefas que, conforme a Lei 3/2012, do 2 de abril, do deporte de Galicia, asumen as federacións deportivas en réxime de exclusividade.

A estes 57 convenios sumaranse ao longo de 2021 os importes da Federación Galega de Automobilismo (pendente pola determinación do calendario de probas no ano 2021) e da Federación Galega de Deportes Autóctonos -chave e billarda-. Sumando tamén a contía do convenio coa Federación Galega de Piragüismo para o mantemento e conservación do Complexo Náutico e Campo de Regatas David Cal en Verducido, a Secretaría Xeral para o Deporte destina en 2021 un total de 4.392.684 €, o mesmo importe que o destinado en 2020 e que supuxo un aumento do 2 % con respecto a 2019.

O Consello tamén aproba a modificación dos límites e das porcentaxes dos pagamentos anticipados. ECG