A Xunta patrocina con 5.000 euros o Arousa Fútbol 7, xa na fase final

Santiago. O secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete Lasa, asinou o contrato de patrocinio da XXV Edición do Campionato Arousa Fútbol 7 co presidente da Asociación Arousa Fútbol 7, Manuel Diz. O mandatario galego destacou a importancia dun campionato que cualificou como "un dos mellores torneos de fútbol base internacional" e valorou o esforzo dos máis pequenos e pequenas que durante a crise sanitaria "déronnos unha auténtica lección de comportamento e cumprimento das restricións, posibilitando que hoxe poidamos desfrutar de grandes eventos como o Arousa Fútbol 7". A tenor do contratro asinado, a Xunta de Galicia destina 5.000 euros ao torneo de Ribadumia que comeza este venres 27 de maio despois de tres anos de espera pola pandemia. Lete Lasa destacou a capacidade de organización demostrada polo torneo que xa celebrou a súa fase previa cuns 70 equipos dos que se clasificaron para a fase final o Pabellón de Ourense, o Areosa, o Estrada e o Xuventude Oroso. Estes equipos súmanse a "un dos mellores carteis de fútbol base" configurado por equipos procedentes de España, Portugal, Bélxica, Francia, Inglaterra e EEUU.