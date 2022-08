Abre o prazo para o campus de tenis de mesa do Arteal SD Compostela

EN SANTIAGO. Xa está aberto o prazo para tramitar a inscrición para este II Campus organizado polo Arteal SD Compostela de Tenis de Mesa para nenas e nenos a partires dos 6 anos. Levarase a cabo no Estadio Municipal Verónica Boquete de San Lázaro ,ao carón de Protección Civil do día 1 ao 7 de setembro, con horario de 10.00 as 14.00, agás sábado e domingo. Para inscribirse, os interesados poden facelo a través dos teléfonos (666 95 53 71; 622 81 70 43) e ten estes prezos: 60€ de luns a venres , e 20€ días soltos.

· O equipo Técnico conta con Gerusa Manhani, adestradora profesional; Humberto Manhani, xogador nal do Equipo de SuperDivisión do Arteal SD Compostela TM; Ignacio Cabezas, xogador do equipo La Milagrosa de Lugo; e Pablo Lois como coordinador das categorías inferiores. ISABEL FRAGA