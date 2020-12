Achega de 171.000 € do Concello de Santiago con cinco clubes da cidade

Santiago. O Concello de Santiago asinou esta semana cinco convenios con distintas entidades deportivas por un importe de 171.000 euros que se destinarán a subvencionar parte dos gastos derivados das competencións e das súas actividades durante o ano 2020. Os asinantes foron o Club Sociedade Deportiva Compostela, Club Santiago Futsal, Club Triatlón Santiago, Club Arteal Tenis de Mesa e Club Atletismo Santiago.

O Concello busca establecer acordos de colaboración co fin de garantir a súa presenza na elite do deporte de competición “polo que supón para a promoción da cidade e porque os considera un exemplo e motivación para o deporte de base”. A vixencia é ata o 31 de decembro de 2020.

No caso da entidade que dirixe Antonio Quinteiro a achega é de 65.000 euros, os mesmos que no caso do Santiago Futsal. No caso da entidade máis representativa a nivel local de triatlón e duatlón a cifra é de 20.00 euros mentras que para o Arteal son 12.000 euros e para ao Atletismo Santiago, 9.000. ecg