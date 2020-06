Adiós a un histórico: Vince Carter se retira tras 22 años en la NBA

Houston (EE.UU.). El veterano escolta Vince Carter anunció ayer su retirada profesional después de haber jugado 22 temporadas en la NBA en ocho equipos diferentes.

Carter, de 43 años, realizó el anuncio en el podcast Winging It With Vince Carter de The Ringer.”Oficialmente, termino de jugar baloncesto profesionalmente”, señaló.

Su equipo, los Atlanta Hawks, no están incluidos en el reinicio de la NBA el 30 de julio al tener el cuarto peor balance, lo que significa que la temporada y la carrera de Carter terminaron en marzo.

El escolta admitió ayer que el final abrupto fue “duro”, pero enfatizó que estaba en paz con su decisión de retirarse.

Carter, ocho veces All-Star, es el decimonoveno anotador en la historia de la NBA y jugó en ocho equipos: Toronto Raptors, New Jersey Nets, Orlando Magic, Phoenix Suns, Dallas Mavericks, Memphis Grizzlies, Sacramento Kings y Atlanta Hawks.

Carter también hizo historia en la NBA a principios de este año, cuando se convirtió en el primero en jugar en cuatro décadas diferentes. EFE