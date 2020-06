Admite Louzán la recomendación de la RFEF, y aconseja esperar

El presidente de la Real Federación Gallega de Fútbol (RFGF), Rafael Louzán, también presidente de la Unión de Federacións Deportivas Galegas, analizó ayer una cuestión básica para el deporte gallego, y en concreto, por ser de actualidad, para la fase de ascenso (el denominado play-off exprés) a la Segunda B en fútbol. Sobre éste, dijo “entender” la recomendación de la Real Federación Española (RFEF) de que se debe jugar sin público, pero él también recomendó “esperar”.

Louzán admitió que la cuestión del retorno del público “é un tema que para a economía dos clubes é importante. Sei que está en cuestión se debe ou non haber público nos espazos para albergar deportes. Vai haber unha xuntanza coa Secretaría do Deporte, que xa temos solicitada e acordada, nos primeiros días de xullo, e iremos abordando a situación, para tomar esa decisión”, dijo.

“No ámbito dos deportes de equipo están todos parados, excepto os play-off exprés, os cales de entrada están previstos sen público. Vanse manter así? É unha incertidume, haberá que ver tamén a evolución da pandemia e, en función diso, durante o mes de xullo, poderemos decidir como saímos en primeiro lugar desta situación puntual de xullo e de agosto. O resto empezará en setembro; as semanas que veñen irán marcando a pauta”, añadió.

Louzán abogó por “ter o máximo respecto e seguir as recomendacións e decisións das autoridades competentes. Creo que non debemos poñer nunca en risco ás persoas nunha cuestión que esperamos que máis pronto que tarde poidamos ter definitivamente controlada; a día de hoxe non o está, o risco está aínda aí”, sostuvo.

“Agora ben, isto pode evolucionar para ben nas próximas semanas? Pois é probable. Agora mesmo estase a desenvolver o fútbol profesional, sen público, e non parece que vaia a haber público a curto prazo. As cousas están cambiando para ben cada pouco, e debemos esperar ao que vaian decidindo as autoridades”, añadió.

Por eso, la recomendación que traslada la RFEF le parece “razoable, entendémola e respectámola. E debería haber, na medida das posibilidades, unidade de criterio; a desescalada nas diversas comunidades non foi da mesma maneira, e Galicia tivo por parte das autoridades e tamén dos que vivimos nela, un control exhaustivo da enfermidade; polo tanto eu o que recomendaría agora mesmo é esperar estas dúas ou tres semanas, e en función diso tomar a decisión”, zanjó.

Louzán alabó la previsión hecha de Galicia de llevar el play-off a Balaídos, un campo que “reúne as máximas condicións, polo seu aforo” para asumir “calquera condición mínima de seguridade razoable para albergar público”.

Y confirmó que “hai prevista unha xuntanza, a finais da próxima semana ou inicios da seguinte, coas catro entidades que van participar no play-off exprés” (Compostela, Ourense CF, Arosa y Barco) para definir “todo o protocolo que está establecido e pequenos detalles, entre eles os horarios dos partidos”.