Adri Pirata: “Puedo presumir de que he vestido la camiseta de este gran club”

Aunque el Santiago Futsal trabaja en la sombra para cerrar el ejercicio 2019/20 de la mejor forma posible y la planificación del próximo proyecto está en punto muerto, ayer salió a la luz la primera baja en su plantilla. Adrián Rodríguez Mosteirín, Adri Pirata, se despidió del club a través de las redes sociales con un sentido mensaje que cerró con una frase breve pero directa: “Puedo presumir de que he vestido la camiseta de este gran club”.

Aunque hace un año había firmado su renovación por dos temporadas, días atrás el pívot lucense había solicitado la carta de libertad y al Santiago no le quedó más remedio que desearle mucha suerte en su próximo destino. El caché de Pirata está cotizado a pesar de que cumplió veinte años en febrero. Fue el pichichi del conjunto blanco en la última temporada, con doce goles anotados en Segunda División hasta el parón, el pasado verano se proclamó campeón de Europa sub-19 con la selección española y en el mes de marzo fue elegido el quinto mejor joven del mundo en los premios de Futsal Planet.

Por eso en el club ya eran conscientes de que resultaría complicado retener el talento del lucense tras dos temporadas en Santiago, a donde llegó procedente del Prone Lugo. Pese a estar aún en edad juvenil, desde el principio formó parte del primer equipo, tanto a las órdenes de Santi Valladares como después con David Rial.

“Tras dos temporadas muy bonitas me toca despedirme no de la forma que me gustaría”, comienza la publicación de Adri Pirata. “Quería dar las gracias a todos los compañeros con los que he compartido momentos bonitos y otros que nos han hecho superarnos, a todo el cuerpo técnico, directiva y cómo no, a toda la afición que me ha hecho sentir como en casa desde el primer día”, continúa. “Mencionando especialmente a los Herdeiros do Sar. Desde el primer día me comentaron de la fuerza de esta afición y puedo confirmar que realmente es así”, señala el lucense antes de declarar su orgullo por haber vestido la elástica blanca.

A la afición le tocará esperar para conocer renovaciones y bajas de cara al próximo curso en Segunda División, pues el Santiago se centra ahora en cerrar económicamente un ejercicio marcado por el coronavirus.