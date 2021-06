Adrián Ben y Ana Peleteiro ilusionan a un mes de Tokio

Concluyó el Campeonato de España absoluto al aire libre en el polideportivo Juan de la Cierva de Getafe. Y si el sábado brillaron las gallegas Belén Toimil y Leticia Gil, oros en lanzamiento de peso y salto de longitud, respectivamente, este domingo lo hicieron Adrián Ben y Ana Peleteiro, que ilusionan a un mes de los Juegos.

El viveirense se apuntó la prueba de 800 metros lisos superando a Saúl Ordóñez, plusmarquista español de la distancia. Ben conquistó su primer título nacional al aire libre y selló además su pasaporte definitivo a los Juegos Olímpicos de Tokio, al asegurarse la clasificación como campeón de España si es necesaria una criba por exceso de marcas mínimas. Paró el crono en 1:47.07.

“El año pasado tuve una lesión de fémur que me impidió hacer la temporada a are libre, pero este año hemos trabajado muy bien, y hoy, además, tenía una mano más ayudándome, mi entrenador Mariano (Castiñeira), que falleció esta temporada, y me gustaría dedicárselo, a él y a mi familia y amigos”, afirmó Ben entre sollozos.

En triple salto, Ana Peleteiro no dio opción a sus rivales y conquistó su quinto oro nacional al aire libre. Lo hizo además con una gran marca, los 14,61 metros que suponen su mejor registro sin techo, el récord de los campeonatos y la séptima plaza en el ranquin mundial del año.

“Siempre lo digo. Desde pequeña sueño con ser medallista olímpica. Es más, sueño con ser campeona olímpica, no voy a ser hipócrita. Sé como está Yulimar (Rojas), en un estado de forma increíble, pero también sé que nada en esta vida se regala, todo hay que lucharlo hasta el último momento, y allí estaré yo, luchando hasta la última bala para dar lo mejor de mí”, dijo.

En la jornada del domingo, la asturiana Carmen Sánchez Parrondo, con ficha gallega, logró el bronce en lanzamiento de jabalina (47,81 metros), mismo metal de Solange Pereira, afincada en Galicia durante años, en 1500 (4:25.42).

En el cierre del campeonato también brillaron atletas como Adel Mechaal, Esther Guerrero (ambos en 1500), María Vicente (200), Orlando Ortega (110 vallas) y Óscar Husillos (400).