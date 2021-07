Afronta Ares el Rali de Ourense, la quinta cita del Nacional de ralis

Santiago. Prosigue el Campeonato de España por tierras gallegas. Tras el Rali Terra da Auga, este fin de semana se disputa la quinta prueba de la temporada, el Rali de Ourense. El certamen regresa a los tramos de asfalto e Iván Ares y David Vázquez (Hyundai) corren ante su público de nuevo, lo que seguro les da un impulso extra en los complicados tramos ourensanos. Hyundai llega a la cita en cabeza de la clasificación de marcas.

Hasta el momento se han disputado dos pruebas en asfalto, Sierra Morena y Villa de Adeje, y dos en tierra, Lorca y Terra da Auga. Los tramos del Rali de Ourense tienen fama de ser de los más complicados de la temporada, y además se espera mucho calor, lo que incrementará las dificultades. Ares, que ganó en esta cita en 2015, llega en tercera posición en la clasificación de pilotos, y ante su público intentará relanzarse en su pelea por el título nacional.

Iván, que ha competido en varias pruebas de autocrós en las últimas semanas, explica que “estas participaciones me permiten llegar a Ourense a tope de manos. Siempre es bueno hacer kilómetros con un coche de carreras. La previsión dice que va a hacer mucho calor, por lo que lo primero que tenemos que pensar es en evitar deshidratarnos. Es un rali muy especial, y aunque lo gané hace años, nunca termino contento. Me gusta, pero no acabo de encontrar el truco a sus tramos. En cualquier caso llego con muchas ganas”, afirma. ECG