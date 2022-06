Agotadas las entradas para la final entre Deportivo y Albacete en Abanca-Riazor

A Coruña. La Real Federación Española de Fútbol agotó las entradas para la final del playoff de ascenso a LaLiga SmartBank que disputarán mañana el Deportivo y el Albacete en el Estadio Abanca-Riazor. El Albacete había reservado para sus aficionados 2.000 localidades y el Deportivo, por su parte, logró que sus abonados tuvieran acceso exclusivo a más de 20.000 billetes (una por socio) durante un periodo de 24 horas que se amplió seis horas más por las dificultades técnicas que tuvo la plataforma de la RFEF cuando comenzó la venta. Este jueves a las 17.00 horas, cuando finalizó el plazo para los socios del Deportivo, el club gallego informó de que se compraron 17.663 entradas en ese periodo de tiempo. El resto de las localidades que salieron a la venta, unas 9.000, se despacharon al público general en poco más de una hora.

En las horas previas al decisivo partido, Jaime, central del Deportivo, advirtió de la “calidad individual” del Albacete. “Es un equipo que está hecho para ascender. Pero nuestras sensaciones son muy buenas, el equipo está con muchas ganas e ilusión de que llegue el sábado, con ganas de conseguir lo que quiere todo el mundo, el ascenso. Estamos tratando de llevar la semana con normalidad, como si fuera cualquier otro partido, aunque sea mucho más trascendente”, advirtió.

Aunque el empate le sirve al Deportivo (al término de la prórroga) por su mejor clasificación en la fase regular, el defensa dejó claro que la mentalidad con que afrontan el partido no es otra que la de ganar. “Al playoff los equipos van más cohibidos, no quieren encajar, pero somos dos equipos muy valientes. Nos vale el empate, pero no pensamos en el empate, sino en salir a ganar porque es lo que hemos hecho todo el año y lo que sabemos. No contemplamos el empate”, insistió.

JUERGEN. Por otra parte, el centrocampista colombiano del Deportivo Juergen Elitim se ha restablecido de una gastroenteritis a tiempo para estar a disposición de su entrenador, Borja Jiménez, para la final del playoff de ascenso a LaLiga SmartBank. El jugador sudamericano ha superado las molestias que le impidieron trabajar con el grupo en las dos primeras sesiones de la semana y se reincorporó en la práctica de este jueves. EFE